Фотограф «Зенита»: «Спаллетти временами был сумасшедшим»

Фотограф «Зенита» Вячеслав Евдокимов вспомнил период работы главным тренером в питерском клубе:

Это феноменальный актер. Порой он был сумасшедшим. Он влюблен в футбол больше, чем в свою жизнь, настолько он импульсивный. Если бы врач его в таком состоянии увидел, сразу отвез бы его в Скворцова-Степанова (психиатрическая больница в Санкт-Петербурге). Но Лучано очень добрый. Если он кого-то заприметил и увидел сильные стороны, его ждет успех. Надо было ему себя показать, быть сильным человеком. Спаллетти любил сильных людей. А кто проявлял слабость… Лучано сам бывший футболист. Ты ногу убрал — все.

Спаллетти — это картинная галерея. Я считаю себя счастливым человеком, потому что мне удалось с ним провести столько времени. Я сделал тысячи фотографий с ним. Наверное, выставку можно сделать. Мы когда с ним встретились в Италии, чуть друг друга не подкинули в воздух. Все-таки искорка проскочила между нами.

Я некоторые вещи тестирую по своим определенным вехам. Например, Лучано — мотоциклист. У него «Харлей». Он технарь, любит сам все ремонтировать — косилки, мотоциклы. Такой крестьянин. Может пахать, сеять. Человек богатый, но настолько близкий к народу, к земле. Почему его все и любили? Он же помогал всем — начиная с уборщицы на базе. Всем. Подарки дарил. У него все шло от души. Для него любой человек, даже самый нищий, был таким же, как он. Спаллетти умел опускаться и подниматься на любые прослойки.