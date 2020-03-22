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Отец Йовича: «Лука не знал, что не может покидать Испанию»

22 марта 2020, 19:14

Милан Йович, отец нападающего «Реала» Луки Йовича, объяснил поступок своего сына, вернувшегося в Сербию, несмотря на установленный в Мадриде карантин.

Лука прошел два теста, оба из которых имели отрицательный результат. Однако произошло недопонимание. Он не знал, что не может покидать страну, а теперь из него делают преступника. Если теперь он должен сесть в тюрьму — так посадите! Я соглашусь с мнением президента и премьер-министра Сербии, но только если он виноват.

Лука прилетел в Белград и сразу же закрылся дома. Фотографии, где он веселится с девушкой, сняты несколько месяцев назад в Испании. Он приехал в Сербию к своей семье, не только ради девушки. Он хотел побыть рядом с самыми близкими ему людьми в Сербии.

Как семья мы поддерживаем Луку и его решение. Если люди хотят критиковать Луку, пусть делают это цивилизованно. Мне не больно от этой критики, потому что я знаю правду. Ситуация раздута.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
22 марта в 23:29
Что то Луке не везет в этом году пока, пускай к в весне заиграет получше.
VAN ARM
VAN ARM
22 марта в 19:55
он и есть преступник!!
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