Отец Йовича: «Лука не знал, что не может покидать Испанию»

Милан Йович, отец нападающего «Реала» , объяснил поступок своего сына, вернувшегося в Сербию, несмотря на установленный в Мадриде карантин.

Лука прошел два теста, оба из которых имели отрицательный результат. Однако произошло недопонимание. Он не знал, что не может покидать страну, а теперь из него делают преступника. Если теперь он должен сесть в тюрьму — так посадите! Я соглашусь с мнением президента и премьер-министра Сербии, но только если он виноват.

Лука прилетел в Белград и сразу же закрылся дома. Фотографии, где он веселится с девушкой, сняты несколько месяцев назад в Испании. Он приехал в Сербию к своей семье, не только ради девушки. Он хотел побыть рядом с самыми близкими ему людьми в Сербии.

Как семья мы поддерживаем Луку и его решение. Если люди хотят критиковать Луку, пусть делают это цивилизованно. Мне не больно от этой критики, потому что я знаю правду. Ситуация раздута.