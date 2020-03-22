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Иньеста: «Нам как никогда раньше нужно проявить сплочённость»

22 марта 2020, 18:56

Легенда «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне играющий за японский «Виссел Кобе», поделился мыслями о ситуации с пандемией коронавируса.

Мы должны верить, что все успокоится и прекратится, как можно скорее вновь наступит нормальная жизнь. Каждый из нас должен помочь любым возможным способом. Нам как никогда раньше нужно проявить сплоченность.

Хотелось бы пожелать силы, поблагодарить и поддержать всех профессионалов, которые каждый час, каждую минуту, каждое мгновение борются за спасение жизней. Благодарим вас за все ваши усилия, за ваш непостижимый труд.

Мои мысли – с семьями погибших. Подобные ситуации ужасны. Продолжайте следовать советам профессионалов, так как они знают, что делать. Самоизоляция – способ остановить распространение вируса.

Недавно немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит заявил, что возвращение футбола в 2020 году нереально.

Коронавирус и футбол

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