Иньеста: «Нам как никогда раньше нужно проявить сплочённость»

Легенда «Барселоны» , ныне играющий за японский «Виссел Кобе», поделился мыслями о ситуации с пандемией коронавируса.

Мы должны верить, что все успокоится и прекратится, как можно скорее вновь наступит нормальная жизнь. Каждый из нас должен помочь любым возможным способом. Нам как никогда раньше нужно проявить сплоченность.

Хотелось бы пожелать силы, поблагодарить и поддержать всех профессионалов, которые каждый час, каждую минуту, каждое мгновение борются за спасение жизней. Благодарим вас за все ваши усилия, за ваш непостижимый труд.

Мои мысли – с семьями погибших. Подобные ситуации ужасны. Продолжайте следовать советам профессионалов, так как они знают, что делать. Самоизоляция – способ остановить распространение вируса.