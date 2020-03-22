Руни: «В любом случае необходимо доиграть нынешний сезон в АПЛ»

Нападающий «Дерби» поделился мнением о приостановке чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса:

Мир столкнулся с серьезным испытанием. Футбол — это то, о чем каждый думает в Великобритании. Но сейчас он должен отойти на второй план. Сейчас есть что-то важнее нашей игры. Футбольная ассоциация Англии ничего не сказала на прошлой неделе о том, что игрокам нужно оставаться дома. Клубам индивидуально пришлось решать этот вопрос. Мне бы хотелось видеть такой пункт.

Футбольная ассоциация объяснила, что сезон будет доигран. Это справедливо. «Ливерпуль» заслужил свое чемпионство. Они были великолепны. Попробуйте представить, что вы ждете титул 30 лет, а потом теряете его таким образом? Поэтому АПЛ нужно доиграть. Также это верно для клубов, которые борются за попадание в еврокубки или за право остаться в высшем дивизионе. Если отменить сезон, то будет много юридических споров.

Доиграть сезон 2019/2020 является верным решением, даже если следующий чемпионат не будет разыгран. Не удивлюсь, если придется текущий чемпионат доигрывать в конце 2020 года.