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Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»

22 марта 2020, 17:26

Главный тренер сборной Испании Роберто Манчини поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:

Беспокоюсь за своих родителей. Звонила сестра. Она сказала, что мой друг детства умер от коронавируса. Мы играли вместе в футбол, когда были мальчишками. Он работал в благотворительной организации.

Ударом по лицу стал вид военных машин, вывозящих гробы из Бергамо. Никто не был готов к такому. Есть мнение, что люди умирают из-за того, что им не хватает коек в отделениях интенсивной терапии. Это абсурдная мысль.

Ранее Манчини заявил, что не думает покидать территорию Италии.

Коронавирус и футбол

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Сп62
Сп62
22 марта в 19:21
Друг детства. Значит умер ещё молодым. Странно.
Footbolista
Footbolista
22 марта в 18:33, ред.
Неужели ситуация в Италии не поменялась с тех времен??...

волгодон 2
волгодон 2
22 марта в 17:33
Я вот не изучал подробности. Почему именно Италия?
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