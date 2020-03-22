Манчини: «Мой друг детства умер от коронавируса»

Главный тренер сборной Испании поделился мнением о том, как коронавирус повлиял на жизнь в его стране:

Беспокоюсь за своих родителей. Звонила сестра. Она сказала, что мой друг детства умер от коронавируса. Мы играли вместе в футбол, когда были мальчишками. Он работал в благотворительной организации.

Ударом по лицу стал вид военных машин, вывозящих гробы из Бергамо. Никто не был готов к такому. Есть мнение, что люди умирают из-за того, что им не хватает коек в отделениях интенсивной терапии. Это абсурдная мысль.