Мартинес: «Надеюсь, получится провести в июне товарищеские матчи»

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22 марта 2020, 17:22

Главный тренер сборной Бельгии поделился мыслями о будущем команды на фоне пандемии коронавируса.

У меня нет хрустального шара. Я не имею понятия, что произойдет через 12 месяцев. Ставим цели на июнь, надеюсь, получится провести два товарищеских матча. В сентябре начнется Лига наций. Главное для нас — не понижать планку. Продолжим прогрессировать, мы не должны терять свой уровень.

Напомним, что Бельгия должна была принять участие в товарищеском турнире с командами Португалии, Швейцарии и Хорватии. Однако турнир был отменен в связи с угрозой коронавируса.