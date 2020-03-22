ГлавнаяНовости

Мартинес: «Надеюсь, получится провести в июне товарищеские матчи»

22 марта 2020, 17:22

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мыслями о будущем команды на фоне пандемии коронавируса.

У меня нет хрустального шара. Я не имею понятия, что произойдет через 12 месяцев. Ставим цели на июнь, надеюсь, получится провести два товарищеских матча. В сентябре начнется Лига наций. Главное для нас — не понижать планку. Продолжим прогрессировать, мы не должны терять свой уровень.

Напомним, что Бельгия должна была принять участие в товарищеском турнире с командами Португалии, Швейцарии и Хорватии. Однако турнир был отменен в связи с угрозой коронавируса.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «В услугах Иммобиле заинтересованы несколько клубов»
Вчера, 23:39 Комментарии0
Мартинелли: «Хочу выиграть Лигу чемпионов и стать легендой „Арсенала“»
Вчера, 20:52 Комментарии3
Александер-Арнольд: «Клопп — невероятный человек»
Вчера, 20:29 Комментарии1
Бергвейн — о восстановлении: «Я уже могу ходить самостоятельно»
Вчера, 20:23 Комментарии2
Уилкшир: «Отказался от предложения жены выпить водки для дезинфекции»
Вчера, 19:31 Комментарии8
Мата: «Мне хотелось бы выиграть АПЛ до окончания карьеры»
Вчера, 19:19 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
22 марта в 17:58
Это вряд ли
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100