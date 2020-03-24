Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ.
Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов «Матч Премьер». Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова.
Напомним, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером РПЛ в марте.
Но табуретками забивать у него лучше получается.
Но табуретками забивать у него лучше получается.
Скорее всего Зенит его переподпишет, с хорошей зряплатой...
Скорее всего Зенит его переподпишет, с хорошей зряплатой...