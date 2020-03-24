ГлавнаяНовости

Кокорин признан лучшим игроком РПЛ в марте

вчера, 11:08

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ.

Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов «Матч Премьер». Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова.

Напомним, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов признан лучшим тренером РПЛ в марте. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фернандес — автор лучшего гола РПЛ в марте
Вчера, 10:44 Комментарии9
ОфициальноФедотов — лучший тренер марта в РПЛ
Вчера, 10:39 Комментарии19
Защитник «Интера» Шкриньяр признан футболистом года в Словакии
23 марта ФотоКомментарии0
Комличенко стал лучшим игроком «Динамо» в феврале и марте по версии фанатов
23 марта Комментарии3
Азмун и Кокорин поспорят за звание лучшего футболиста РПЛ в марте
23 марта Комментарии27
Игало, Осимхен и Ндиди поспорят за звание лучшего футболиста года Нигерии
23 марта Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Знатог
Знатог
вчера в 17:12
Наш новый Стрельцов.
Храневец
Храневец
вчера в 15:29
ВОТ ЧТО ТЮРЬМА ЖИВОТВОРЯЩАЯ С ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЛАЕТ !
Red blu
Red blu
вчера в 15:06
Полтора года простоя и скандал с Миллером, пошли на пользу.
Gloomy59
Gloomy59
вчера в 15:05
это уже не интересно НИКОМУ!!!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:42
Это он после тюряги так всех рвёт, что же будет позже?
ОПС
ОПС
вчера в 14:39
Нет!!!
cska minus
cska minus
вчера в 14:33
Наверное за дубль в товарищеском матче Оренбургу.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 14:18
Кокорин так держать. Молодец.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:03
Да!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:02
Какой разносторонний мальчик !
Но табуретками забивать у него лучше получается.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:26
миллер локти кусает...ахахахаха
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:14
Рад за Кокошу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:36
А упирался, не хотел идти...
shlomo
shlomo
вчера в 12:20
Может быть поумнеет....дай, Бог.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 12:14
Кокорину надо ехать к Смолову !
Костя Ивлев
Костя Ивлев
вчера в 12:00
реально чел умеет играть в футбол! гол головой сборной Ирана на евро чего стоит жаль что невыездной
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:55
тюрьма пошла на пользу
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил ildar_3871
вчера в 11:52
Из Зенита выгнали , Зенит локти кусает )
Чуть-чуть другое, но в лазурном Газпроме всегда этим занимались)
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 11:47
Из Зенита выгнали , Зенит локти кусает )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 11:33
СРочно назад в питер за 40 мультов
Он и так Зениту принадлежит. До лета. А потом уже бесплатный будет.
Скорее всего Зенит его переподпишет, с хорошей зряплатой...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:21
Цена растёт)))
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 11:13
СРочно назад в питер за 40 мультов
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100