ГлавнаяНовости

Милито: «Моуриньо – один из лучших тренеров в истории»

сегодня, 04:58

Экс-нападающий сборной Аргентины Диего Милито поделился мнением о своём бывшем наставнике Жозе Моуриньо, вместе с которым они выиграли Лигу чемпионов в составе «Интера».

Моуриньо феноменален, один из лучших тренеров в истории. Я многому научился у него всего за год совместной работы, особенно с точки зрения руководства командой.

У меня есть много смешных историй об одном из лучших сезонов моей клубной карьеры. Не могу рассказать на публике, но их полно.

Что сказал Моуриньо перед финалом Лиги чемпионов? В раздевалке царили тишина и напряжение. Но Моуриньо всех успокоил.

Недавно португальский специалист поработал волонтёром, доставляя продукты пожилым людям.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ширер: «Кейн уйдет из „Тоттенхэма“, если снова ничего не выиграет с клубом»
Сегодня, 19:42 Комментарии1
Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими»
Сегодня, 18:14 Комментарии9
Ибрагимович вел переговоры с «Лидсом» до перехода в «Милан»
Сегодня, 16:46 Комментарии1
Президент RFEF: «Мы выступаем за то, чтобы сезон закончился»
Сегодня, 16:07 Комментарии0
«Фиорентина» собрала более полумиллиона евро на борьбу с коронавирусом
Сегодня, 15:55 Комментарии0
Нани: «Роналду многому научился у меня»
Сегодня, 15:36 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:39
Это вью явно не для современности. Больше подходит для жазины 10-летней давности. ))
abramjan
abramjan
сегодня в 09:57
Был....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:20
С какой стати?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:37
Распиарен, шоумен
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:28, ред.
Незаурядна личность, это факт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100