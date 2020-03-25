Милито: «Моуриньо – один из лучших тренеров в истории»

Экс-нападающий сборной Аргентины Диего Милито поделился мнением о своём бывшем наставнике Жозе Моуриньо, вместе с которым они выиграли Лигу чемпионов в составе «Интера».
Моуриньо феноменален, один из лучших тренеров в истории. Я многому научился у него всего за год совместной работы, особенно с точки зрения руководства командой.
У меня есть много смешных историй об одном из лучших сезонов моей клубной карьеры. Не могу рассказать на публике, но их полно.
Что сказал Моуриньо перед финалом Лиги чемпионов? В раздевалке царили тишина и напряжение. Но Моуриньо всех успокоил.
Недавно португальский специалист поработал волонтёром, доставляя продукты пожилым людям.