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Мальдини: «Коронавирус не похож на обычный грипп. Боли особенно сильны»

сегодня, 01:54

Легенда «Милана», ныне технический директор клуба Паоло Мальдини рассказал о том, как для него протекает болезнь коронавируса. 21 марта стало известно, что Мальдини и его сын Даниэль сдали положительные тесты на COVID-19.

Чувствую себя достаточно неплохо. Самое худшее позади. Но несильный сухой кашель всё ещё остался. Я потерял вкус и обоняние. Надеюсь, они вернутся. Это неприятные последствия, но они не похожи на симптомы обычного гриппа.

Я знаю своё тело, как любой спортсмен. Боли особенно сильны, и ты чувствуешь тяжесть в груди... Это новый вирус. Врачи борются с врагом, которого они не знают. Боли в мышцах и суставах, жар, но температура не более 38,5.

Проблем с дыханием у меня не было, поэтому я не принимал противовирусные препараты.

Коронавирус и футбол

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galem72
galem72
сегодня в 11:33
"...коронавирус не похож на обычный грипп. Боли особенно сильны..."

Не только боли "особенно сильны", но и последствия необратимы и куда плачевнее. Главное, вовремя начать лечиться!
Но наши сетевые супергерои до сих пор думают, что это всё происки Запада, как их науськала пропаганда, и что "корона" не обиднее сопливой ОРВИ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:24
Вылечат или сам пройдет.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:16
51 год всего-то...
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