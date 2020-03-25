Мальдини: «Коронавирус не похож на обычный грипп. Боли особенно сильны»

Легенда «Милана», ныне технический директор клуба рассказал о том, как для него протекает болезнь коронавируса. 21 марта стало известно, что Мальдини и его сын Даниэль сдали положительные тесты на COVID-19.

Чувствую себя достаточно неплохо. Самое худшее позади. Но несильный сухой кашель всё ещё остался. Я потерял вкус и обоняние. Надеюсь, они вернутся. Это неприятные последствия, но они не похожи на симптомы обычного гриппа.

Я знаю своё тело, как любой спортсмен. Боли особенно сильны, и ты чувствуешь тяжесть в груди... Это новый вирус. Врачи борются с врагом, которого они не знают. Боли в мышцах и суставах, жар, но температура не более 38,5.

Проблем с дыханием у меня не было, поэтому я не принимал противовирусные препараты.