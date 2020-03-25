ГлавнаяНовости

Фабрегас выразил недовольство поведением французов во время эпидемии

сегодня, 04:15

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас подверг критике жителей княжества и Франции за несоблюдение мер предосторожности во время пандемии коронавируса.

Три-четыре дня назад мне нужно было сходить в супермаркет за продуктами. И то, что я увидел, по правде говоря, мне не понравилось. Люди были без перчаток и без масок. В отделе овощей и фруктов они обслуживали себя сами, при этом не используя перчатки. Я видел человека, который поднял фрукт, но не стал его брать и положил обратно на полку, он тоже был без перчаток.

Мой друг из Ниццы около недели назад прислал мне видео с открытыми ресторанами и пабами. Франция поздновато очнулась.

Ранее сообщалось о том, что «Пари Сен-Жермен» пожертвовал 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ширер: «Кейн уйдет из „Тоттенхэма“, если снова ничего не выиграет с клубом»
Сегодня, 19:42 Комментарии1
Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими»
Сегодня, 18:14 Комментарии9
Ибрагимович вел переговоры с «Лидсом» до перехода в «Милан»
Сегодня, 16:46 Комментарии1
Президент RFEF: «Мы выступаем за то, чтобы сезон закончился»
Сегодня, 16:07 Комментарии0
«Фиорентина» собрала более полумиллиона евро на борьбу с коронавирусом
Сегодня, 15:55 Комментарии0
Нани: «Роналду многому научился у меня»
Сегодня, 15:36 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:15
Поздно пить «Боржоми»!😁
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:10
Масок и перчаток на всех не зватит а фрукты надо хорошенько помыть перед едой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100