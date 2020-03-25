Фабрегас выразил недовольство поведением французов во время эпидемии

Полузащитник «Монако» подверг критике жителей княжества и Франции за несоблюдение мер предосторожности во время пандемии коронавируса.

Три-четыре дня назад мне нужно было сходить в супермаркет за продуктами. И то, что я увидел, по правде говоря, мне не понравилось. Люди были без перчаток и без масок. В отделе овощей и фруктов они обслуживали себя сами, при этом не используя перчатки. Я видел человека, который поднял фрукт, но не стал его брать и положил обратно на полку, он тоже был без перчаток.

Мой друг из Ниццы около недели назад прислал мне видео с открытыми ресторанами и пабами. Франция поздновато очнулась.