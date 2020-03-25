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Янг: «Относитесь ко всем посторонним так, словно они заражены!»

сегодня, 07:34

Защитник «Интера» Эшли Янг в своём «твиттере» дал несколько советов о том, какие меры предосторожности нужно предпринимать, отправляясь за продуктами во время пандемии коронавируса.

Теперь в супермаркете вы больше всего рискуете заразить кого-то вирусом и даже подхватить его самим. Разговор с семьёй и друзьями о походе за едой звучит как сумасшествие. Помните, карантин есть карантин!

Очереди в супермаркетах – нормальное явление. Магазины ограничили количество входящих внутрь людей, чтобы сократить их одновременное нахождение в помещении. Так что запаситесь терпением и ждите, если ваш супермаркет поступает именно так.

Если вам нужно подняться на лифте, входите только по двое и становитесь на противоположных его сторонах лицом к стене, не дышите в лицо незнакомцу. Всегда надевайте перчатки и не снимайте их с момента выхода из машины! Вы не захотите трогать тележки, которых касались чьи-то руки. Не снимайте перчатки, пока не вернётесь в свой автомобиль. Используйте маску или шарф, чтобы держать нос и рот закрытыми.

Всегда держите дистанцию на кассе. Когда выкладываете продукты, держите тележку позади себя, так как это помешает людям подойти слишком близко к вам. Не выкладывайте покупки поверх чужих, оставляйте промежуток, чтобы ни одна из ваших покупок не касалась чужих.

Это может прозвучать грубо, но ко всем, кто не из вашей семьи, относитесь так, словно они заражены вирусом, а вы просто об этом не знаете!

Ранее полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас выразил недовольство поведением французов в супермаркетах во время пандемии.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:06
А между строк читается - если к тебе подошёл слишком близко незнакомец - бей в харю и беги руки с мылом мыть ! ))
beefs
beefs
сегодня в 09:06
истерика нарастает...
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 08:42
Чё то Янг с ума сошел, рецепт Сани Кокорина прост просто бейте посторонних стулом по голове и они Вас не успеют заразить )))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 08:29
Сразу на космический корабль и на другую планету)))))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:23
Параноик
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:06
Вот так вот!
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