Янг: «Относитесь ко всем посторонним так, словно они заражены!»

Защитник «Интера» в своём «твиттере» дал несколько советов о том, какие меры предосторожности нужно предпринимать, отправляясь за продуктами во время пандемии коронавируса.

Теперь в супермаркете вы больше всего рискуете заразить кого-то вирусом и даже подхватить его самим. Разговор с семьёй и друзьями о походе за едой звучит как сумасшествие. Помните, карантин есть карантин!

Очереди в супермаркетах – нормальное явление. Магазины ограничили количество входящих внутрь людей, чтобы сократить их одновременное нахождение в помещении. Так что запаситесь терпением и ждите, если ваш супермаркет поступает именно так.

Если вам нужно подняться на лифте, входите только по двое и становитесь на противоположных его сторонах лицом к стене, не дышите в лицо незнакомцу. Всегда надевайте перчатки и не снимайте их с момента выхода из машины! Вы не захотите трогать тележки, которых касались чьи-то руки. Не снимайте перчатки, пока не вернётесь в свой автомобиль. Используйте маску или шарф, чтобы держать нос и рот закрытыми.

Всегда держите дистанцию на кассе. Когда выкладываете продукты, держите тележку позади себя, так как это помешает людям подойти слишком близко к вам. Не выкладывайте покупки поверх чужих, оставляйте промежуток, чтобы ни одна из ваших покупок не касалась чужих.

Это может прозвучать грубо, но ко всем, кто не из вашей семьи, относитесь так, словно они заражены вирусом, а вы просто об этом не знаете!