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Кулушевски: «Ибрагимович является кумиром для каждого. Он изменил Швецию»

сегодня, 05:30

Полузащитник «Пармы» и сборной Швеции Деян Кулушевски, права на которого принадлежат «Ювентусу», поделился мнением о своём соотечественнике, нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

Я считаю, что он изменил Швецию. И когда он сделал это, многие ребята поняли, что тоже на это способны. 

У Златана славянское происхождение, как и у меня. Возможно, поэтому я отождествляю себя с ним.

Он кумир для каждого. Я никогда с ним не встречался, и поэтому надеюсь, что смогу сыграть с «Миланом». Получить возможность поговорить с ним – это мечта.

Вчера появилась информация о том, что 38-летний Ибрагимович прилетел в Швецию и может уже не вернуться в Италию, досрочно завершив карьеру футболиста.

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CSKA2012
CSKA2012 ответил Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:45
Скоро Швеция ещё раз изменится, так как пригород теперь занимают беженцы из арабского мира.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:27
Фигура значимая в футболе, не поспоришь. Пора на отдых...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:02, ред.
Швеция изменилась лет за 25-30 до рождения Деяна, когда ибрагимовичи начали заселять пригороды Стокгольма, Мальмё и Норчепинга.
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