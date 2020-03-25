Кулушевски: «Ибрагимович является кумиром для каждого. Он изменил Швецию»

Полузащитник «Пармы» и сборной Швеции , права на которого принадлежат «Ювентусу», поделился мнением о своём соотечественнике, нападающем «Милана» .

Я считаю, что он изменил Швецию. И когда он сделал это, многие ребята поняли, что тоже на это способны.

У Златана славянское происхождение, как и у меня. Возможно, поэтому я отождествляю себя с ним.

Он кумир для каждого. Я никогда с ним не встречался, и поэтому надеюсь, что смогу сыграть с «Миланом». Получить возможность поговорить с ним – это мечта.