Кулушевски: «Ибрагимович является кумиром для каждого. Он изменил Швецию»

Полузащитник «Пармы» и сборной Швеции Деян Кулушевски, права на которого принадлежат «Ювентусу», поделился мнением о своём соотечественнике, нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.
Я считаю, что он изменил Швецию. И когда он сделал это, многие ребята поняли, что тоже на это способны.
У Златана славянское происхождение, как и у меня. Возможно, поэтому я отождествляю себя с ним.
Он кумир для каждого. Я никогда с ним не встречался, и поэтому надеюсь, что смогу сыграть с «Миланом». Получить возможность поговорить с ним – это мечта.
Вчера появилась информация о том, что 38-летний Ибрагимович прилетел в Швецию и может уже не вернуться в Италию, досрочно завершив карьеру футболиста.