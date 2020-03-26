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Серия А может возобновиться в июле или августе

сегодня, 09:10

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал идею возможного досрочного окончания сезона из-за эпидемии коронавируса. 

Пока я могу, я не буду терять надежды на возобновление кампании. Я сделаю все, чтобы это произошло. 

Я знаю, что еще слишком рано думать о дате, но мы должны думать позитивно. Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть даже в июле или августе. 

Прямо сейчас нет места для индивидуальных интересов, и я призываю всех к здравомыслию. В конечном итоге будет решать Федерация футбола Италии.

Ранее стало известно, что Серия А может быть расширена до 22 клубов.

Коронавирус и футбол

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