ГлавнаяНовости

Д. Манчини: «Я учусь у Смоллинга»

сегодня, 06:50

23-летний защитник «Ромы» Джанлука Манчини отметил, что прогрессирует, играя и тренируясь рядом с Крисом Смоллингом.

Это правда, что во второй части сезона я допускал некоторые ошибки, но всё это часть моего развития. Поэтому я пытаюсь стать лучше и не повторять эти же ошибки.

Присутствие Смоллинга рядом со мной очень полезно. Он подсказывает мне и помогает совершенствоваться. Я прислушиваюсь к нему, ведь он обладает богатым опытом, и я должен брать кое-что из его игры.

По слухам, Смоллинг, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», хотел бы остаться в римском клубе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дибала рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом
Сегодня, 09:34 ФотоКомментарии1
Джовинко мог вернуться в чемпионат Италии
Сегодня, 09:26 Комментарии0
Серия А может возобновиться в июле или августе
Сегодня, 09:10 Комментарии0
Отец Холанда: «Неизвестно, получилось бы у Эрлинга в других клубах или нет»
Сегодня, 08:08 Комментарии1
Азар: «Мы не знаем, когда и возобновится ли вообще Ла Лига»
Сегодня, 07:35 Комментарии2
Агент: «„Реалу“ стоило быть терпеливее в отношении Тео»
Сегодня, 06:08 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:36
Молодец!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:54
Почему то папа не учит.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:56
В 23 года уже надо быть звездой.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100