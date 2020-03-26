Д. Манчини: «Я учусь у Смоллинга»

23-летний защитник «Ромы» Джанлука Манчини отметил, что прогрессирует, играя и тренируясь рядом с Крисом Смоллингом.
Это правда, что во второй части сезона я допускал некоторые ошибки, но всё это часть моего развития. Поэтому я пытаюсь стать лучше и не повторять эти же ошибки.
Присутствие Смоллинга рядом со мной очень полезно. Он подсказывает мне и помогает совершенствоваться. Я прислушиваюсь к нему, ведь он обладает богатым опытом, и я должен брать кое-что из его игры.
По слухам, Смоллинг, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», хотел бы остаться в римском клубе.