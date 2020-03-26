Отец Холанда: «Неизвестно, получилось бы у Эрлинга в других клубах или нет»

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сегодня, 08:08

Альф-Инге Холанд, отец нападающего дортмундской «Боруссии» , поделился мнением о том, почему его сын не перешел зимой в «Манчестер Юнайтед».

Неизвестно, получилось бы у него в других клубах или нет. Возможно, да. Мы никогда не получим ответ на этот вопрос. Нужно переходить туда, где тебя ждет весь клуб, а не только лишь тренер [Сульшер]. Это главное. Важно и то, каких результатов клуб добивался последние пять-десять лет и в каком направлении он движется.

Недавно появилась информация о том, что «Реал» намерен подписать Холанда в следующее трансферное окно.