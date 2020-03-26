Романцев: «Совсем не боюсь коронавируса. Он мне надоел»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Мне 66 лет. Стало быть, я попадаю в так называемую «группу особого риска» и должен соблюдать все рекомендации и требования. Гуляю в парке или по набережным, избегаю компаний, в людных местах не появляюсь, тщательно мою руки — режимлю как положено. Но не потому, что боюсь коронавируса, а потому что я законопослушный гражданин и знаю, что такое ответственность.

Совсем не боюсь вируса. Он мне надоел. Куда ни сунься — везде один сплошной коронавирус. Как только слышу это слово, сразу переключаюсь. Кроме него, слава богу, в телевизоре живут развлекательные программы. Я до сих пор не охладел к фильмам Леонида Гайдая, хотя смотрел их по тысяче раз каждый. В мире много прекрасной музыки — я слушаю свою, старинную: кантри, «Битлз», «Роллинг Стоунз»…

Без футбола — плохо. Да вообще без спорта. Когда ждешь спортивных событий не как тренер или футболист, а как болельщик — ожидание само по себе прекрасно. Предвкушение удовольствия порой краше самого удовольствия. Я в последнее время стал высоко ценить эти эмоции. Но, боюсь, на сей раз процесс ожидания затянется. Однозначно правильно сделали, что остановили чемпионаты. Дороже человеческой жизни нет ничего.

Футбол создан для зрителей. Играть не для них, а для «галочки» — противоестественно. Доиграть надо будет по-любому, а для этого всем предстоит напрячься и подвинуться. Возможно, календарь будет составлен так, что между 30-м туром и 1-м останется дня три-четыре. Я всегда был за такую интенсивность, а теперь, став простым болельщиком, — «за» вдвойне. На каком-то отрезке режим «через два на третий» я вполне допускаю. Ничего страшного: молодые ребята, здоровые, можно восстановиться. А что делать? Все в одинаковых условиях.