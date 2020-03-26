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Романцев: «Совсем не боюсь коронавируса. Он мне надоел»

вчера, 20:01

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса:

Мне 66 лет. Стало быть, я попадаю в так называемую «группу особого риска» и должен соблюдать все рекомендации и требования. Гуляю в парке или по набережным, избегаю компаний, в людных местах не появляюсь, тщательно мою руки — режимлю как положено. Но не потому, что боюсь коронавируса, а потому что я законопослушный гражданин и знаю, что такое ответственность.

Совсем не боюсь вируса. Он мне надоел. Куда ни сунься — везде один сплошной коронавирус. Как только слышу это слово, сразу переключаюсь. Кроме него, слава богу, в телевизоре живут развлекательные программы. Я до сих пор не охладел к фильмам Леонида Гайдая, хотя смотрел их по тысяче раз каждый. В мире много прекрасной музыки — я слушаю свою, старинную: кантри, «Битлз», «Роллинг Стоунз»…

Без футбола — плохо. Да вообще без спорта. Когда ждешь спортивных событий не как тренер или футболист, а как болельщик — ожидание само по себе прекрасно. Предвкушение удовольствия порой краше самого удовольствия. Я в последнее время стал высоко ценить эти эмоции. Но, боюсь, на сей раз процесс ожидания затянется. Однозначно правильно сделали, что остановили чемпионаты. Дороже человеческой жизни нет ничего.

Футбол создан для зрителей. Играть не для них, а для «галочки» — противоестественно. Доиграть надо будет по-любому, а для этого всем предстоит напрячься и подвинуться. Возможно, календарь будет составлен так, что между 30-м туром и 1-м останется дня три-четыре. Я всегда был за такую интенсивность, а теперь, став простым болельщиком, — «за» вдвойне. На каком-то отрезке режим «через два на третий» я вполне допускаю. Ничего страшного: молодые ребята, здоровые, можно восстановиться. А что делать? Все в одинаковых условиях.

Ранее свое мнение о приостановке РПЛ из-за COVID-19 высказал капитан «Ростова» Ивелин Попов.

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Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 00:05
Красавец, Олег Иванович!!!!!!! Вот, это, по-спартаковски, на любого соперника с открытым забралом!!!!!!! Все-таки, Спартак достоин уважения, если в этой команде играли такие люди!!!!!!!
Беспределов
Беспределов
вчера в 23:34
беспредела не будет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:00
Здоровья Романцеву в его 66!
VV V
VV V
вчера в 21:58
Китайская х..ня отстань от меня !
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 21:14
Олег спиртом продезинфицировался.
VIPded
VIPded
вчера в 21:10
Бояться не надо, опасаться не лишне.
minai
minai
вчера в 21:00
Если короновирус нападёт на Олега Иваныча, то сдохнет короновирус.
Сп62
Сп62 ответил волгодон 2
вчера в 20:43
Растирка бывает только водочной, но не ликёро-водочной.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 20:40
Всё правильно сказал Олег Иванович . ...здоровья вам и всем кто заболел,а остальным чтобы эта зараза мимо прошла. ...
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:39
Он всем надоел!
волгодон 2
волгодон 2 ответил Шишанутый
вчера в 20:37
66 лет и не боится а молодежь тут в интеренете панику на водит. Им должно быть стыдно! Молодец Романцев, здоровья и долгих лет жизни!
Иваныч иммунитет имеет огненный,ликеро-водочный. Его вирусы завидев,стороной обходят)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:31
Обычный грипп и не больше.Несколько человек эксперимент решили сделадь над миллиардами и повелись.
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 20:11
спиртом лечится.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:10, ред.
66 лет и не боится а молодежь тут в интеренете панику на водит. Им должно быть стыдно! Молодец Романцев, здоровья и долгих лет жизни!
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