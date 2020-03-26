Ивелин Попов: «Футбол без зрителей — это совсем не то»

Полузащитник «Ростова» поделился мнением о приостановке российской Премьер-Лиги из-за распространения коронавируса:

Сейчас психологически тяжело, потому что не знаешь, когда чемпионат возобновится и можно будет играть. Маленький плюс в том, что мы на прошлой неделе тренировались. Знаю, что большинство команд Премьер-лиги почти две недели вообще не тренируются.

Когда по всей Европе приостановили чемпионаты, я ожидал, что и в России это произойдет. Отношусь к этой ситуации с пониманием, главное сейчас здоровье людей, а мы просто ждем, когда снова разрешат выходить на поле.

Каждой стране нужно исходить из своей ситуации. Сколько заболевших, какой уровень опасности для жителей. Решение должно быть принято в зависимости от этого. Если говорить об РПЛ , нам хочется доиграть сезон. Но сейчас от нас ничего не зависит, посмотрим как будет складываться ситуация.

Конечно, перерыв скажется отрицательно на игроках, потому что мы тренировались три месяца и готовились к весне. Вы видели, сколько болельщиков пришли на две домашние игры — суммарно больше 70 тысяч. Это показатель того, что люди тоже ждали. Конечно, нам приятно играть на полном стадионе, это эмоции, это футбол.

Недавно смотрел игру «Ювентус» – «Интер», важная игра двух сильнейших команд Италии, на поле мировые звезды. Без зрителей складывалось ощущение, что это обычный контрольный матч. Футбол без зрителей – это совсем не то.