Ивелин Попов: «Футбол без зрителей — это совсем не то»

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов поделился мнением о приостановке российской Премьер-Лиги из-за распространения коронавируса:
Сейчас психологически тяжело, потому что не знаешь, когда чемпионат возобновится и можно будет играть. Маленький плюс в том, что мы на прошлой неделе тренировались. Знаю, что большинство команд Премьер-лиги почти две недели вообще не тренируются.
Когда по всей Европе приостановили чемпионаты, я ожидал, что и в России это произойдет. Отношусь к этой ситуации с пониманием, главное сейчас здоровье людей, а мы просто ждем, когда снова разрешат выходить на поле.
Каждой стране нужно исходить из своей ситуации. Сколько заболевших, какой уровень опасности для жителей. Решение должно быть принято в зависимости от этого. Если говорить об РПЛ, нам хочется доиграть сезон. Но сейчас от нас ничего не зависит, посмотрим как будет складываться ситуация.
Конечно, перерыв скажется отрицательно на игроках, потому что мы тренировались три месяца и готовились к весне. Вы видели, сколько болельщиков пришли на две домашние игры — суммарно больше 70 тысяч. Это показатель того, что люди тоже ждали. Конечно, нам приятно играть на полном стадионе, это эмоции, это футбол.
Недавно смотрел игру «Ювентус» – «Интер», важная игра двух сильнейших команд Италии, на поле мировые звезды. Без зрителей складывалось ощущение, что это обычный контрольный матч. Футбол без зрителей – это совсем не то.
Ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о ситуации с пандемией COVID-19.