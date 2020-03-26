Ивелин Попов: «Для меня честь быть капитаном „Ростова“»

Полузащитник «Ростова» поделился мнением о последних матчах дончан в чемпионате, оценил уровень одноклубников, а также рассказал, что ему приятно быть капитаном:

Во всех трех матчах команда выглядела хорошо, выполняли все, что отрабатывали на сборах. Единственное поражение случилось в игре против «Локомотива», хотя в первые 35 минут мы давили соперника, было много моментов, должны были забивать. Но они забили гол и у нас все поломалось. Во втором тайме мы тоже создавали моменты, отыграли один мяч, но больше не удалось.

Было тяжело, но мы уже отошли от этого. Очень разные были ощущения после игр с ЦСКА и «Локо». С «армейцами» мы сами могли упустить игру, а когда проиграли «Локо» такого ощущения не было. Видели, что работали на полную, создавали моменты. Я считаю, что до счета 3:1 в матче с ЦСКА мы показывали отличный футбол. Поэтому не стану сравнивать эти два матча.

Глобально ничего не изменилось с начала чемпионата, после того, как перестроились на 4-3-3. Просто у нас в полузащите такая схема. Два человека подключаются, один страхует сзади или наоборот. На поле друг на друга смотрим постоянно. Например, если Норманн и Еременко двигаются вперед, то я остаюсь сзади и страхую. Наблюдаем друг за другом, это игроки высокого уровня, их легко понять. Еще на сборах, когда он только начал выходить в контрольных играх, было видно, что Мамаев очень тонкий игрок. Я надеюсь, что нынешняя пауза позволит восстановиться всем травмированным игрокам.

Если говорить о моей карьере, то я был капитаном и молодежной и основной сборной Болгарии, и в ряде клубов, за которые выступал. Для меня – большая честь и ответственность быть капитаном «Ростова». Это значит, что тренерский штаб и команда мне доверяют, а это дорогого стоит.

В нашей команде у каждого человека свой характер. Кого-то мотивирует, когда «пихаешь», с кем-то нужно спокойно поговорить. У каждого свой темперамент и с любым игроком нужно найти общий язык, извлечь из него пользу для команды.

Главное, чтобы капитан был честным и ответственным. Когда ты выходишь с повязкой на поле, то подаешь пример своими действиями. Нужно отдавать все силы, чтобы у команды был результат, вести ребят за собой.