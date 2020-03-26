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Евсеев: «Удивило, что Булгаков написал „Иван Васильевич меняет профессию“»

вчера, 18:54

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о литературных открытиях в период паузы в РПЛ из-за пандемии коронавируса:

Открываю для себя Булгакова. Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже он. 

Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Никого драть нельзя, – волновался Филипп Филиппович, – запомни это раз навсегда! На человека и на животное можно действовать только внушением! Открываю для себя Булгакова. Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже он. Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?! #нашалигачемпионов #премьерлига #спорт #футбол #фкуфа #евсеев

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

Ранее Евсеев поделился мнением о зарплате наставника «Атлетико» Диего Симеоне

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Все комментарии
tims
tims
вчера в 22:39
Не знал, что Евсеев читать умеет...
VV V
VV V
вчера в 22:09
От чтения портится зрение.
Fаntоmаs
Fаntоmаs
вчера в 19:59
с "Заповедника" начни, самое сильное произведение Довлатова
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 19:58
Вот так тренеры РПЛ начнут разом на карантине читать, глядишь - их интервью станет интересно слушать.
Знатог
Знатог
вчера в 19:54
Давайте делать паузы в игре
читая вслух и повторяя снова.
Чтоб лучше отдавалось в голове
значенье напечатанного слова,
давайте делать паузы в игре!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 19:39
Вадим это верно. Автор Булгаков.
Режиссёр Гайдай Иван Грозный.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:33, ред.
На Довлатова можно время не тратить,если для человека твоего возраста открытием стал Булгаков.Столько всего ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прочитать!!! Лучше "Маленькие трагедии"(особенно "Пир во время чумы") и "Борис Годунов" А.С.Пушкина почитай...
"...есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю,и в разъярённом океане,средь грозных волн и бурной тьмы,и в аравийском урагане,и в дуновении чумы!"
serh62
serh62
вчера в 19:26
правильно говорили...люди хоть книги читать начнут. а то так невеждами и останутся.
Морро
Морро
вчера в 19:25
:-)
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
А. С. Пушкин
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:11
Вон куда тренера занесло. Обрастает).
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 19:04
стыдно этого не знать, хотя спортсмен, че
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