Евсеев: «Удивило, что Булгаков написал „Иван Васильевич меняет профессию“»

Главный тренер «Уфы» рассказал о литературных открытиях в период паузы в РПЛ из-за пандемии коронавируса:

Открываю для себя Булгакова. Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже он.

Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?!