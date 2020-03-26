Евсеев: «Удивило, что Булгаков написал „Иван Васильевич меняет профессию“»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о литературных открытиях в период паузы в РПЛ из-за пандемии коронавируса:
Открываю для себя Булгакова. Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже он.
Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?!
- Никого драть нельзя, – волновался Филипп Филиппович, – запомни это раз навсегда! На человека и на животное можно действовать только внушением! Открываю для себя Булгакова. Больше всего удивило, что «Иван Васильевич меняет профессию» — тоже он. Следующий в очереди Довлатов. Думаю, с чего у него начать?! #нашалигачемпионов #премьерлига #спорт #футбол #фкуфа #евсеев
Ранее Евсеев поделился мнением о зарплате наставника «Атлетико» Диего Симеоне.
читая вслух и повторяя снова.
Чтоб лучше отдавалось в голове
значенье напечатанного слова,
давайте делать паузы в игре!
читая вслух и повторяя снова.
Чтоб лучше отдавалось в голове
значенье напечатанного слова,
давайте делать паузы в игре!
Режиссёр Гайдай Иван Грозный.
Режиссёр Гайдай Иван Грозный.
"...есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю,и в разъярённом океане,средь грозных волн и бурной тьмы,и в аравийском урагане,и в дуновении чумы!"
"...есть упоение в бою, И бездны мрачной на краю,и в разъярённом океане,средь грозных волн и бурной тьмы,и в аравийском урагане,и в дуновении чумы!"
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
А. С. Пушкин
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
А. С. Пушкин