Нападающий «Крыльев Советов» прокомментировал возможное досрочное завершение сезона из-за эпидемии коронавируса.

Играть при пустых трибунах — не те эмоции. Но, если выбирать, зачесть текущий результат по итогам 22 туров или доиграть 8 туров без зрителей, предпочел бы второй вариант. В конце концов, болельщики смогут увидеть матчи по телевизору. И при этом будет соблюден спортивный принцип. Все окажутся в равных условиях.