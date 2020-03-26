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Канунников: «Играть при пустых трибунах — не те эмоции»

вчера, 16:11

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников прокомментировал возможное досрочное завершение сезона из-за эпидемии коронавируса. 

Играть при пустых трибунах — не те эмоции. Но, если выбирать, зачесть текущий результат по итогам 22 туров или доиграть 8 туров без зрителей, предпочел бы второй вариант. В конце концов, болельщики смогут увидеть матчи по телевизору. И при этом будет соблюден спортивный принцип. Все окажутся в равных условиях.

Ранее Канунников рассказал о своем восстановлении после травмы

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drug01
drug01
вчера в 16:25
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