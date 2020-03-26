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Рауш: «Смотрю с девушкой сериалы во время карантина»

вчера, 17:12

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш поделился мнением о последних матчах «бело-голубых» до паузы в РПЛ, а также рассказал, чем занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса:

Оцениваю возобновление нами чемпионата как, в целом, успешное. Очень обидное, конечно, поражение потерпели в дерби, знаю, как важно для клуба и наших болельщиков победить «Спартак». Однако мы показали характер — терять очки в игре с «Тамбовом» было нельзя, победу одержали трудную, но она продемонстрировала психологическую устойчивость нашего коллектива. В итоге взяли 6 очков из девяти возможных, поднялись в таблице. 

Безусловно, для меня лично гол в Грозном очень важный момент. Мой первый мяч в российском чемпионате, хотя были моменты и прежде, но крайне не везло. В последних играх пошли голевые передачи, было ощущение, что и гол не за горами. И он состоялся! Спасибо Милли (Максимилиану Филиппу), который блестяще все сделал в той ситуации. Да и всей команде. 

Очень здорово, что у нас проводятся онлайн видео-тренировки. Мы не теряем время, поддерживаем форму насколько это возможно в текущих обстоятельствах. Тем более нам доставили на дом велосипеды, другой инвентарь и теперь под руководством Пепе мы проводим действительно классные занятия. Он молодец, старается каждый раз придумывать что-то интересное. Но все равно тренировки довольно интенсивные, так что нагрузка ощущается.

Думаю, что не буду оригинален в том, как коротаю дни в сложившейся ситуации. Много общаюсь со своей девушкой, смотрим с ней сериалы. Еще здорово спасают тренировки. А вечером выходим ненадолго побродить вокруг дома на своей территории, где кроме нас никого нет – мы буквально минут 15 гуляем, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом.

Ранее свое мнение на эту тему высказал форвард «Динамо» Кирилл Панченко.

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