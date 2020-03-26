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Бубнов: «Дуглас Сантос — лучший левый защитник РПЛ»

вчера, 17:05

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, кого считает лучшим левым защитником РПЛ:

Думаю между Дугласом Сантосом и Айртоном. У обоих отличная техника: что тут скажешь, бразильцы! Хорошая скорость позволяет им здорово подключаться к атакам. В завершающей стадии могут и отдать, и забить сами. Неслучайно эти футболисты появились в таких командах, как «Зенит» и «Спартак».

Из этих двоих все-таки выбираю Дугласа Сантоса. На мой взгляд, он помощнее и предпочтительнее смотрится в борьбе. С его приходом левый фланг обороны «Зенита» сильно укрепился, ведь раньше эту позицию приходилось закрывать возрастному Юрию Жиркову.

Ранее Бубнов назвал двух лучших центральных защитников РПЛ.

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Asper
Asper
вчера в 23:45
Странно, что никто из спартаковцев не оспорил.
Года 4 назад тут кто-то из них заявил, что Комбаров лучше Кришито - я еле остановил свой ор...
Авербуx
Авербуx
вчера в 17:58
не соврал!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 17:23
У Бубнова все ходы записаны)
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