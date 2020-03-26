Бубнов: «Дуглас Сантос — лучший левый защитник РПЛ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, кого считает лучшим левым защитником РПЛ :

Думаю между Дугласом Сантосом и Айртоном. У обоих отличная техника: что тут скажешь, бразильцы! Хорошая скорость позволяет им здорово подключаться к атакам. В завершающей стадии могут и отдать, и забить сами. Неслучайно эти футболисты появились в таких командах, как «Зенит» и «Спартак».

Из этих двоих все-таки выбираю Дугласа Сантоса. На мой взгляд, он помощнее и предпочтительнее смотрится в борьбе. С его приходом левый фланг обороны «Зенита» сильно укрепился, ведь раньше эту позицию приходилось закрывать возрастному Юрию Жиркову.