Игнашевич: «У меня было больше свободного времени, когда был игроком»

Наставник «Торпедо» поделился мнением о своем старте в тренерской карьере:

Где-то за год до окончания моей футбольной карьеры, когда я уже понимал, что это будет мой последний год, я начал серьезно заниматься аналитикой, наукой. Это совершенно другая профессия.

Начал готовить конспекты, стал присматриваться и прислушиваться к тому, что говорят тренеры. Понимаю, что был определенный риск со стороны руководства — назначить тренера без опыта работы главным тренером. И для меня это новая профессия. Нужно понять, как футболисты будут воспринимать мои требования. Этот момент был определяющим, первая неделя или две. Когда понял, что все хорошо, то уже пошло-поехало.

Когда погрузился в эту профессию, для меня неприятным открытием стало то, что я гораздо больше времени провожу за ноутбуком. Будучи игроком, у меня было гораздо больше свободного времени. Иногда, когда от этого устаю, посещают подобные мысли: стоит ли это того? 24 часа в сутки тренеру нужно посвящать своей команде.