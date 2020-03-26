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Игнашевич: «У меня было больше свободного времени, когда был игроком»

вчера, 22:21

Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич поделился мнением о своем старте в тренерской карьере:

Где-то за год до окончания моей футбольной карьеры, когда я уже понимал, что это будет мой последний год, я начал серьезно заниматься аналитикой, наукой. Это совершенно другая профессия.

Начал готовить конспекты, стал присматриваться и прислушиваться к тому, что говорят тренеры. Понимаю, что был определенный риск со стороны руководства — назначить тренера без опыта работы главным тренером. И для меня это новая профессия. Нужно понять, как футболисты будут воспринимать мои требования. Этот момент был определяющим, первая неделя или две. Когда понял, что все хорошо, то уже пошло-поехало.

Когда погрузился в эту профессию, для меня неприятным открытием стало то, что я гораздо больше времени провожу за ноутбуком. Будучи игроком, у меня было гораздо больше свободного времени. Иногда, когда от этого устаю, посещают подобные мысли: стоит ли это того? 24 часа в сутки тренеру нужно посвящать своей команде.

Напомним, что в конце прошлого года Игнашевич продлил контракт с «Торпедо».

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 23:42
Теперь роль тренера , а не игрока.....
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:24
ответственности больше теперь
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:13
Это жиза, футбол в голове а не в беготне
beefs
beefs
вчера в 22:38
Это естественно...
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