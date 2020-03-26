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М. Кержаков: «Готов играть до 50 лет!»

вчера, 21:31

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, до скольки лет планирует играть:

Каждый по-разному. Зависит от организма и от количества игр. Вон сейчас Буффон вроде бы продлевает контракт с «Ювентусом». Ему сколько там, 42 будет. Можно вспомнить Брэда Фриделя, который до 43 лет пылил, Марка Шварцера, который играл до 41 года, Ван дер Сара, который, по-моему, до 40 лет играл. У него вообще вторая молодость наступила, когда он в «Манчестер Юнайтед» перешел в 37 или 36 лет. Зависит от здоровья, конечно. И от мотивации.

С таким количеством игр, как у меня, мне кажется, я готов до 50 играть! Нет износа никакого.

Ранее 33-летний страж ворот вспомнил тренировки вместе с форвардом «Сочи» Антоном Заболотным.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:40
Это врядли.
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 22:51
В роиси в 50 лет ласты вытягиваю, а он в футбол шпилить собрался аха))
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:41
Не удастся
beefs
beefs
вчера в 21:36
Врядли столько просидишь на лавке...
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