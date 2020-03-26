М. Кержаков: «Готов играть до 50 лет!»

Голкипер «Зенита» рассказал, до скольки лет планирует играть:

Каждый по-разному. Зависит от организма и от количества игр. Вон сейчас Буффон вроде бы продлевает контракт с «Ювентусом». Ему сколько там, 42 будет. Можно вспомнить Брэда Фриделя, который до 43 лет пылил, Марка Шварцера, который играл до 41 года, Ван дер Сара, который, по-моему, до 40 лет играл. У него вообще вторая молодость наступила, когда он в «Манчестер Юнайтед» перешел в 37 или 36 лет. Зависит от здоровья, конечно. И от мотивации.

С таким количеством игр, как у меня, мне кажется, я готов до 50 играть! Нет износа никакого.