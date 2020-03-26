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Гильерме: «„Спартак“ предлагал мне намного больше, чем „Локомотив“»

вчера, 20:40

Голкипер «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»:

Предложение из «Спартака» было, но сумму я не знаю. Я готов был ждать до декабря, хотел остаться в «Локомотиве». Проблема была в том, что сначала «Локомотив» предложил контракт на год, а я хотел больше. А все, что писали про сумму контракта — неправда.

Неправда, что я просил зарплату 2,9 млн евро в год. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях. «Спартак» предлагал намного больше, чем «Локомотив».

Болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера — все, что у меня есть в футболе, мне дал этот клуб. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво. Это был сложный период, стресс для меня. Не ожидал, что будет так: думал, раз я столько сделал для клуба, подписание контракта пройдет намного легче. Я уже много раз доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении.

Ранее Гильерме признал, что стал «железнодорожником» из-за денег.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил Альфамен
вчера в 23:03
Вратарская позиция никогда не была проблемной в Спартаке??? Не помню ни одного дельного вратаря у красно-былых после Плетикосы...
Дикань был даже лучше, учитывая его сейвы в ЛЧ и ЛЕ.
Мне нравилось как играл Джанаев. Правда, смазал всю статистику ляпами с Крыльями и цска в "серебряном" сезоне.
Ребров и Селихов не портили картины. Сейчас Максименко один из лучших.
Жаловаться не нужно.
Сухины дети
Сухины дети
вчера в 22:46
так свалил бы , никто не держит
Альфамен
Альфамен ответил makkie
вчера в 22:12
Вратарская позиция никогда не была проблемной в Спартаке??? Не помню ни одного дельного вратаря у красно-былых после Плетикосы...
Альфамен
Альфамен ответил ДСА
вчера в 22:10
Конечно зря,лучше бы на 8 месте прозябал...
makkie
makkie ответил Leha-ha50
вчера в 21:27
Одного не понимаю, зачем все это на всеобщее обсуждение выносить??? Дело прошлое, пора забыть. А СМИшникам и блогерам только дай волю , они ради рейтинга без мыла куда хошь залезут.
Не, ну КраСаву интересно смотреть и слушать.
Интересный контент даёт, на одном дыхании.
И темы острые поднимает, вон недавно на руководство Газпрома попёр с шашкой :)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:21
Одного не понимаю, зачем все это на всеобщее обсуждение выносить??? Дело прошлое, пора забыть. А СМИшникам и блогерам только дай волю , они ради рейтинга без мыла куда хошь залезут.
makkie
makkie
вчера в 21:21
Ну и хорошо что остался.

Всем хорошо от этого решения. И с Локо отношения не испортил, и карьеру сохранил, и в Спартаке Максименко раскрылся. Лично я не понимал, зачем нам было брать 34-летнего Гильерме на дорогой контракт? Вратарская позиция никогда не была проблемной.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:18
думаю лукавит шляпа бразильская)))
ДСА
ДСА
вчера в 21:13
Ну и зря остался.
Red blu
Red blu
вчера в 20:45
. Уйти в «спартак» было бы очень некрасиво.

Было бы по свински в отношении к Локо.
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