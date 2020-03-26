Гильерме: «„Спартак“ предлагал мне намного больше, чем „Локомотив“»

Голкипер «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал о сорвавшемся переходе в «Спартак»:

Предложение из «Спартака» было, но сумму я не знаю. Я готов был ждать до декабря, хотел остаться в «Локомотиве». Проблема была в том, что сначала «Локомотив» предложил контракт на год, а я хотел больше. А все, что писали про сумму контракта — неправда.

Неправда, что я просил зарплату 2,9 млн евро в год. Я просто хотел остаться в «Локомотиве» на нормальных условиях. «Спартак» предлагал намного больше, чем «Локомотив».

Болельщики очень просили остаться. У меня в «Локомотиве» очень красивая карьера — все, что у меня есть в футболе, мне дал этот клуб. Уйти в «Спартак» было бы очень некрасиво. Это был сложный период, стресс для меня. Не ожидал, что будет так: думал, раз я столько сделал для клуба, подписание контракта пройдет намного легче. Я уже много раз доказал, но хочу доказывать и дальше, что клубу не надо жалеть о таком решении.