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Гильерме: «Перешёл в „Локомотив“ из-за денег»

вчера, 20:23

Голкипер «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» вспомнил свой переход в стан «железнодорожников» в 2007 году:

За деньгами, честно говорю. В «Атлетико Паранаэнсе» у меня была зарплата 3000 реалов в месяц — это примерно 500 долларов. А контракт в «Локомотиве» был в десятки раз лучше — 20 000 евро.

Вышел за дубль на первый матч после травмы и сразу порвался.

Проблема в том, что я сделал первую операцию в Бразилии, а не в Германии — там все сделали плохо, поэтому я порвался второй раз. Если честно, после второй травмы у меня было желание уйти отсюда: я вообще не играл, просто получал зарплату, хотя «Локомотив» заплатил за мой трансфер — мне было стыдно. Думал поехать в Бразилию в аренду. Но в команду вернулся Юрий Палыч Сёмин, он мне дал шанс — и все изменилось.

Ранее Гильерме обратился к болельщикам после приостановки РПЛ.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:49
Respect!
Жека10
Жека10
сегодня в 00:42
Россия всем на дурняк бабки платит,лишь бы не россиянам
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 00:42
Все кому не лень дербанят Локо!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 23:59
Богатая футбольная страна
Авербуx
Авербуx
вчера в 23:32
Надо было в Зенит тогда уже
bacek15
bacek15
вчера в 22:48
Добросовестно отрабатывает свою зарплату. Так что всё норм!
параZит
параZит
вчера в 22:21
Зато честно
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Великолепный
вчера в 21:57
Можно подумать россияне играют за честь и славу.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:49
Убивать надо тактх
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:35
Правдивый ответ!
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 21:15
И только 14каватый Глушаков перешел в спартак????? За...ха-ха-ха..трофеями..
Игорь Волков
Игорь Волков
вчера в 21:04
Я удивился тому, что ему хватило яиц признаться, а не говорить ,что переходил за перспективой и трофеями.
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:02
Всё правильно сказал, честно.
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 20:50
Конечно из за мани. Скоро гастарбайтеры ещё больше станут. Все дороги ведут Moscow.
nikot
nikot
вчера в 20:44
У немытых весь состав за деньги,кому еще клуп без истории и болел интересен!?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 20:40
Желаю успехов Гельерме
Великолепный
Великолепный
вчера в 20:39
Легионер одним словом!
beefs
beefs
вчера в 20:35
И что здесь удивительного...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:25, ред.
И только в Зенит переходят за трофеями и славой.
😁
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