Гильерме: «Перешёл в „Локомотив“ из-за денег»

Голкипер «Локомотива» Гильерме в интервью YouTube-каналу «КраСава» вспомнил свой переход в стан «железнодорожников» в 2007 году:

За деньгами, честно говорю. В «Атлетико Паранаэнсе» у меня была зарплата 3000 реалов в месяц — это примерно 500 долларов. А контракт в «Локомотиве» был в десятки раз лучше — 20 000 евро.

Вышел за дубль на первый матч после травмы и сразу порвался.

Проблема в том, что я сделал первую операцию в Бразилии, а не в Германии — там все сделали плохо, поэтому я порвался второй раз. Если честно, после второй травмы у меня было желание уйти отсюда: я вообще не играл, просто получал зарплату, хотя «Локомотив» заплатил за мой трансфер — мне было стыдно. Думал поехать в Бразилию в аренду. Но в команду вернулся Юрий Палыч Сёмин, он мне дал шанс — и все изменилось.