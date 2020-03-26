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«Лацио» готов предложить Иммобиле бонусы, связанные с количеством голов

вчера, 22:30

Руководство «Лацио» готово предложить форварду Чиро Иммобиле бонусы, связанные с количеством голов, чтобы он продлил контракт с клубом. Ожидается, что нападающий подпишет с римлянами новое соглашение, которое будет рассчитано до июня 2025 года, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

Если Иммобиле продлит контракт, в следующие пять сезонов ему будут полагаться бонусы в зависимости от числа голов, которые он забьет в составе «Лацио».

Напомним, что ранее агент Иммобиле рассказал об интересе к его клиенту со стороны нескольких клубов.

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Все комментарии
Дрогба0707
Дрогба0707
вчера в 23:52
Если так сделает то перестанет забиват это 100% это от природы так пускай лутше зарплату поднимет так будет лутше и для него и для клуба)
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:37
Достоин!
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