«Лацио» готов предложить Иммобиле бонусы, связанные с количеством голов

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вчера, 22:30

Руководство «Лацио» готово предложить форварду бонусы, связанные с количеством голов, чтобы он продлил контракт с клубом. Ожидается, что нападающий подпишет с римлянами новое соглашение, которое будет рассчитано до июня 2025 года, сообщает источник со ссылкой на Calciomercato.

Если Иммобиле продлит контракт, в следующие пять сезонов ему будут полагаться бонусы в зависимости от числа голов, которые он забьет в составе «Лацио».

Напомним, что ранее агент Иммобиле рассказал об интересе к его клиенту со стороны нескольких клубов.