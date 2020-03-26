В «Шеффилд Юнайтед» уверены, что продлят аренду Хендерсона из МЮ

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вчера, 12:42

По информации британских СМИ , в «Шеффилд Юнайтед» уверены, что арендованный у МЮ голкипер , останется в команде еще на один сезон.

Сообщается, что из-за приостановки АПЛ у «клинков» могли возникнуть проблемы с продлением аренды 23-летнего вратаря, однако, судя по всему все препятствия для совершения сделки улажены и Хендерсон останется в «Шеффилде» еще на сезон.

В текущем сезоне Хендерсон сыграл за «Шеффилд» в 30 матчах, из которых 11 отстоял «на ноль» и пропустил 24 мяча.

Тем временем другой источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить Хендерсону новый контракт.