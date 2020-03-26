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В «Шеффилд Юнайтед» уверены, что продлят аренду Хендерсона из МЮ

вчера, 12:42

По информации британских СМИ, в «Шеффилд Юнайтед» уверены, что арендованный у МЮ голкипер Дин Хендерсон, останется в команде еще на один сезон.

Сообщается, что из-за приостановки АПЛ у «клинков» могли возникнуть проблемы с продлением аренды 23-летнего вратаря, однако, судя по всему все препятствия для совершения сделки улажены и Хендерсон останется в «Шеффилде» еще на сезон.

В текущем сезоне Хендерсон сыграл за «Шеффилд» в 30 матчах, из которых 11 отстоял «на ноль» и пропустил 24 мяча.

Тем временем другой источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить Хендерсону новый контракт.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 14:55
Очевидное решение. Ещё годик, а там Давиду придется подвинуться.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:06
Однозначно.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:51
Надо еще сезон посмотреть на него в Шеффилде
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