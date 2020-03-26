ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами

ФИФА хочет, чтобы клубы продлили истекающие контракты с игроками и тренерами до конца этого сезона.
Из-за пандемии коронавируса футбольные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок. Соглашения футболистов и наставников, которые заканчиваются 30 июня этого года, предлагается продлить до новой даты окончания текущего сезона. Дата нового сезона соответственно должна быть изменена. Организация готова перенести сроки трансферного окна.
Сообщается, что также ФИФА хочет, чтобы клубы договорились с игроками о снижении зарплат. Напомним, что футболисты «Барселоны» отказались от этого.
Думаю клубы не пойдут на это.
Конечно есть вариант, что клубы согласятся, но тогда до возобновления чемпионата зарплата игрокам платиться не будет, но тут уже игроки будут против.
Одним словом патовая ситуация.
Думаю клубы не пойдут на это.
Конечно есть вариант, что клубы согласятся, но тогда до возобновления чемпионата зарплата игрокам платиться не будет, но тут уже игроки будут против.
Одним словом патовая ситуация.