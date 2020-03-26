ГлавнаяНовости

ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами

вчера, 18:44

ФИФА хочет, чтобы клубы продлили истекающие контракты с игроками и тренерами до конца этого сезона.

Из-за пандемии коронавируса футбольные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок. Соглашения футболистов и наставников, которые заканчиваются 30 июня этого года, предлагается продлить до новой даты окончания текущего сезона. Дата нового сезона соответственно должна быть изменена. Организация готова перенести сроки трансферного окна. 

Сообщается, что также ФИФА хочет, чтобы клубы договорились с игроками о снижении зарплат. Напомним, что футболисты «Барселоны» отказались от этого.

Все новости
Контракты
Источник: reuters.comФото: Fifa.com
Другие материалы по теме
Слухи «Лацио» готов предложить Иммобиле бонусы, связанные с количеством голов
Вчера, 22:30 Комментарии2
«Милан» выкупит права на Кьера
Вчера, 16:19 Комментарии0
В «Шеффилд Юнайтед» уверены, что продлят аренду Хендерсона из МЮ
Вчера, 12:42 Комментарии3
Слухи«Челси» из-за коронавируса приостановил переговоры с Жиру с Виллианом
25 марта Комментарии3
Слухи«Аякс» расторгнет контракт с Хунтеларом
25 марта Комментарии2
Слухи«Арсенал» продолжает платить Эмери
25 марта Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:53
Справедливое предложение!!!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:30
Заставить??? Каким образом???
Red blu
Red blu
вчера в 22:00
Хотеть не вредно...
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:19
в контракте не прописано , что Указ ФИФА к исполнению
Беспределов
Беспределов
вчера в 20:21
Беспредел ФИФА!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:17
То есть тот балласт, который сейчас находится во многих командах, ещё положит себе в карманы много бабла?
Думаю клубы не пойдут на это.
Конечно есть вариант, что клубы согласятся, но тогда до возобновления чемпионата зарплата игрокам платиться не будет, но тут уже игроки будут против.
Одним словом патовая ситуация.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:16
Им то какая печаль за контракты?
mondial18
mondial18
вчера в 20:15
много на себя берут
shlomo
shlomo
вчера в 20:14
Заставить и демократия несовместимы.....
STVA 1
STVA 1 ответил particular
вчера в 20:08
ФИФА, вполне, может рулить сроками и названиями, но не в праве навязывать условия трудовых соглашений в частных и акционерных компаниях...
Тогда пущай клубам выделит денюжку на продление)))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:38
Выделяйте деньги ФИФА!
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 19:36
У физрука Семака появился шанс
beefs
beefs
вчера в 19:33
Разумное предложение...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:23
это дело клубов! нечего лезть!
particular
particular
вчера в 19:15
ФИФА, вполне, может рулить сроками и названиями, но не в праве навязывать условия трудовых соглашений в частных и акционерных компаниях...
VIPded
VIPded
вчера в 19:05
А финансировать клубы ФИФА тоже собирается?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:01
В Андерлехта недовольных уже успели уволить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100