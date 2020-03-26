ФИФА хочет заставить клубы продлить контракты с игроками и тренерами

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вчера, 18:44

ФИФА хочет, чтобы клубы продлили истекающие контракты с игроками и тренерами до конца этого сезона.

Из-за пандемии коронавируса футбольные чемпионаты приостановлены на неопределенный срок. Соглашения футболистов и наставников, которые заканчиваются 30 июня этого года, предлагается продлить до новой даты окончания текущего сезона. Дата нового сезона соответственно должна быть изменена. Организация готова перенести сроки трансферного окна.