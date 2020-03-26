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Агент Рассказова отложил переговоры со «Спартаком» по продлению контракта

вчера, 15:41

По информации журналиста Сергея Егорова, защитник «Спартака» Николай Рассказов пока не продлил контракт с клубом, истекающий в 2021 году.

Сообщается, что в конце февраля «Спартак» предложил Рассказову продлить соглашение, однако сторона игрока перенесла разговор по этому вопросу на конец текущего сезона.

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы Рассказова, прояснил ситуацию:

Объясню ситуацию, которая является рабочей и контролируемой обеими сторонами. Есть профессиональный диалог, который начался в феврале. Клуб предложил продление контракта, мы попросили о паузе до конца сезона.

Важно, как Николая в нынешнем спортивном проекте видит тренер, как он вписывается в спортивный проект клуба. Николаю важна игровая практика и понимание, как он сможет помочь клубу и как его карьера в клубе будет развиваться.

В январе этого года появлялась информация об интересе к Рассказову со стороны немецкого «Аугсбурга». 

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:21
Неудачное время выбивать более выгодный контракт в Спартаке, у Федуна кризис.
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