Агент Рассказова отложил переговоры со «Спартаком» по продлению контракта

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вчера, 15:41

По информации журналиста Сергея Егорова, защитник «Спартака» пока не продлил контракт с клубом, истекающий в 2021 году.

Сообщается, что в конце февраля «Спартак» предложил Рассказову продлить соглашение, однако сторона игрока перенесла разговор по этому вопросу на конец текущего сезона.

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы Рассказова, прояснил ситуацию:

Объясню ситуацию, которая является рабочей и контролируемой обеими сторонами. Есть профессиональный диалог, который начался в феврале. Клуб предложил продление контракта, мы попросили о паузе до конца сезона. Важно, как Николая в нынешнем спортивном проекте видит тренер, как он вписывается в спортивный проект клуба. Николаю важна игровая практика и понимание, как он сможет помочь клубу и как его карьера в клубе будет развиваться.

В январе этого года появлялась информация об интересе к Рассказову со стороны немецкого «Аугсбурга».