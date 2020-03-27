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«Динамо» предлагает Кокорину зарплату больше, чем «Локомотив»

сегодня, 10:13

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», еще не принял окончательного решения относительно дальнейших планов.

Пока ни один клуб не вступал в официальные переговоры с Кокориным, хотя нет никаких преград с юридической точки зрения. Однако «Зенит» имеет определенный вес в футбольных кругах, поэтому все претенденты на игрока будут ждать решения всех вопросов Кокорина с питерским клубом.

По слухам, «Динамо» готово предложить более выгодное с финансовой точки зрения соглашение, чем «Локомотив». Сообщается, что «железнодорожники» предложили нападающему трехлетний контракт на общую сумму 9 млн евро.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:49
Игра....кто больше даст...
112910415
112910415
сегодня в 11:19
говорят, Барса даст больше и бонусом подарит ему "Динамо "
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:18
По слухам, всё складывается хорошо для Кокоши. Только набегут ведь советчики типа отчима, и зависнет сиделец в непонятках...
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 11:18
если Кокорин перейдёт в локомотив, а у железнодорожников останется вся средняя линия ( братья Миранчуки, Жао Марио, Крыховяк, Баринов) тогда локомотив по составу будет посильнее выглядить зенита. Миллер что-то начудил и бесплатно усилил конкурента за чемпионство в рпл
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:15
если, что то Главный Стрелочник...
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 11:12
Короче лучше условного крыховяка чем условно-досрочного Кокошу.
матос
матос
сегодня в 11:12
Битва, мать их , за типо топаря)
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 11:11
А в принципе зачем он "Динамо" ?
Атакующая линия более менее укомплектована.
А оборона хромает.
Более 3 лямов в год - это минимум 10. можно купить и дать хорошую з/п нормальному защитнику или условного крыховяка приобрести в ОЗ.
beefs
beefs
сегодня в 11:08
не подеритесь, господа...
kastites
kastites
сегодня в 11:01
Зенит 15 даст
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:55
Кто больше?
Знатог
Знатог ответил minai
сегодня в 10:54
Вопрос в том, что он выберет: РПЛ или Испания/Италия. Деньги или Футбол.
РПЛ. Главное здоровье.
Wolverhampton
Wolverhampton ответил minai
сегодня в 10:49
Вопрос в том, что он выберет: РПЛ или Испания/Италия. Деньги или Футбол.
Конечно деньги!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:47
Уж слишком слабовато Динамо.
max74
max74
сегодня в 10:46
Начнёт щас метаться, как кошка на сраньё ))
minai
minai
сегодня в 10:45
Вопрос в том, что он выберет: РПЛ или Испания/Италия. Деньги или Футбол.
particular
particular
сегодня в 10:41, ред.
Какие все стеснительные и вежливые в ожидании барского соизволения..:))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:26
Щас Гена Орлов придумает, что Кокорин воспитанник Зенита.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:25
Началась битва за Кокошу.
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