«Динамо» предлагает Кокорину зарплату больше, чем «Локомотив»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», еще не принял окончательного решения относительно дальнейших планов.
Пока ни один клуб не вступал в официальные переговоры с Кокориным, хотя нет никаких преград с юридической точки зрения. Однако «Зенит» имеет определенный вес в футбольных кругах, поэтому все претенденты на игрока будут ждать решения всех вопросов Кокорина с питерским клубом.
По слухам, «Динамо» готово предложить более выгодное с финансовой точки зрения соглашение, чем «Локомотив». Сообщается, что «железнодорожники» предложили нападающему трехлетний контракт на общую сумму 9 млн евро.
Атакующая линия более менее укомплектована.
А оборона хромает.
Более 3 лямов в год - это минимум 10. можно купить и дать хорошую з/п нормальному защитнику или условного крыховяка приобрести в ОЗ.
Атакующая линия более менее укомплектована.
А оборона хромает.
Более 3 лямов в год - это минимум 10. можно купить и дать хорошую з/п нормальному защитнику или условного крыховяка приобрести в ОЗ.