«Динамо» предлагает Кокорину зарплату больше, чем «Локомотив»

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сегодня, 10:13

Форвард «Зенита» , выступающий на правах аренды за «Сочи», еще не принял окончательного решения относительно дальнейших планов.

Пока ни один клуб не вступал в официальные переговоры с Кокориным, хотя нет никаких преград с юридической точки зрения. Однако «Зенит» имеет определенный вес в футбольных кругах, поэтому все претенденты на игрока будут ждать решения всех вопросов Кокорина с питерским клубом.

По слухам, «Динамо» готово предложить более выгодное с финансовой точки зрения соглашение, чем «Локомотив». Сообщается, что «железнодорожники» предложили нападающему трехлетний контракт на общую сумму 9 млн евро.