Лучший игрок РПЛ может оказаться в Испании

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сегодня, 12:27

Главный футболист марта в чемпионате России летом будет свободным агентом. «Соккер.ру» оценивает его варианты.

Кокорин не изменился в тюрьме, не верьте в сказки для бедных фантазией. Как был недалеким, хотя явно не самым злым в России футболистом, так и остался. Как любил жить роскошно – так и продолжает, все забыто, как страшный сон. Просто теперь будет умнее выбирать развлечения, отдавая предпочтения непубличным и без приключений.

С другой стороны, тюрьма мотивировала игрока набрать отличную форму. Доселе видели лишь один отрезок в карьере Александра, когда его достали издевательства, поэтому реально хорошо играл в футбол за «Зенит». В «Динамо» аналогичных по качеству длительных серий не было – сначала был слишком «сырым», сыном полка, а потом разленился. Выезжал на таланте в Москве, а сейчас ему 29 лет.

На днях был день рождения, и Дзюба пошутил в комментариях под постом Кокорина, что ему уже 32 года. Ну, или не пошутил – пусть выясняют те, кому положено. А мы фиксируем, что началась охота за этим нападающим, ведь с лета Александр будет свободным агентом. Не исключено, что ждет банальная холодная война между «Зенитом» и «Сочи» за его футбольные навыки, а все разговоры об испанцах – результат желания набить цену.

Понятно, что легко найти клуб Ла Лиги, которому нападающий в нынешней форме Кокорина нужен – далеко не у всех есть такие качественные форварды, как Бензема, например, или Луис Суарес, поэтому Смолов уместен в «Сельте», а его давний знакомый Александр зайдет в состав любого другого середняка. Например, кто у «Хетафе» в атаке? А Кокорин как раз у Федотова в «Сочи» тестирует игру на контратаках.

Такой нападающий легко впишется в клуб уровня Лиги Европы, поэтому переезд в Испанию это не только гарантированные матчи против «Реала», «Барселоны», «Атлетико», «Севильи» и «Валенсии» — просто интересно оценить себя на таком уровне, но и возможность оказаться в еврокубках, что «Сочи» ему по итогам этого сезона гарантировать не сможет. Зато Ротенберг был добр к Кокорину – и платит не 19 тысяч рублей в месяц, и новый контракт точно предложил.

«Сочи» останется в РПЛ , команда будет рваться в еврокубки и, скорее всего, там окажется в итоге, чтобы олимпийский стадион смог принять международные соревнования летом и осенью 2021 года. Кокорину будет хорошо на юге, поскольку климат лучше, чем в Санкт-Петербурге, развлечений полно, а серьезных чиновников, что могут попасть под горячий стул – не так много, как в Москве. А если без черного юмора, то Александр в «Сочи» уже стал лидером и лучшим игроком, схема «3-4-2-1» ему подошла.

В «Зените», заметьте, для Кокорина есть только одно место в основе – слева на фланге, но только если Дриусси покинет Россию. Но на краях поля Александр уже играл, и удовольствия не получал. Модель Федотова – лучшего тренера марта в РПЛ , подходит лучшему игроку того же месяца Кокорину, поскольку форварда никто не сковывает. Азмун в Санкт-Петербурге даже Дзюбу не всегда в штрафную пускает. Артем ищет мяч глубоко, выполняет много черновой работы.

А вот Кокорин в «Сочи» — свободный художник. Через него активно играют – больше касаний только у Нобоа, и при этом Александр работает там, где ему удобно. Хочет в штрафную площадь зайти для поиска удара – Заболотный и другие не мешают. Хочет сместиться на левую бровку – снова же, Заика позволяет это делать, страхует. По центру Кокорин тоже немало работает. Контратаки ему подходят, поскольку «Сочи» выбегает не очень резко, а как раз на скорости Александра.

Опытный нападающий — ведь явно не второй Дзюба, а скорее еще один Смолов, только с нотками Алексея Миранчука – лучше работает в глубине поля. Кокорину не так просто найти подходящий клуб, как многие думают, даже в «Зените» заиграл, когда Артем выпал в осадок. Александр хорошо смотрится в «Сочи», и вот это как раз мешает поверить в отъезд за рубеж. Формально-то станет свободным агентом, а фактически?

Если «Сочи» настоит на том, что форварду не нужно покидать пределы России, то так тому и быть. Поставят перед фактом, отсутствие контракта не спасет. Та же история, если «Зенит» зачем-то решит, что им нужен Кокорин – а это не так, ведь Александру для удачной игры нужно ее вести, а Дзюба с этой задачей в Санкт-Петербурге пока хорошо справляется. Двух пастухов многовато, поэтому ждем новый контракт нападающего с южным клубом, или же попытку уехать в солидном возрасте.

Кокорин благодаря тому, как к нему отнесся «Зенит», улучшил репутацию в кругах фанатов этого клуба – болельщики не поняли трансфер по звонку. Также понятно, что Александр старается вести себя лучше, чем раньше. Например, предложил 100 тысяч рублей за футболку Джикии во время благотворительного аукциона Георгия. В ближайшие месяцы у Кокорина хватит осторожности не глупить, ведь если тюрьма чему и учит тех, у кого на свободе женщина, деньги и возможность реализовать себя, так это что обратно лучше не попадать.

Александра в свое время испугались забирать в «Монако» — слова бывшего генерального директора клуба Васильева, поскольку парень испортил себе имидж той самой попойкой в Монте-Карло. Но после тюрьмы западные клубы понимают, что у человека есть прививка от глупости невероятного масштаба, а поскольку речь о неплохом футболисте в хорошей форме, который еще и станет свободным агентом, то даже ужасный агент в лице отчима найдет Кокорину клуб на западе.

Конечно, если Александру хочется легкой жизни, то это будет скорее Голландия, нежели Испания – атаковать проще, требования к физическому состоянию ниже. Но даже в солидном футбольном возрасте Кокорин еще может показать класс в топ-5. Или останется и будет первой легендой «Сочи» в истории. Лучше, чтобы южная команда заиграла, а не была «Зенитом-3» с одной задачей на сезон. Конечно же, в Лигу Европы их можно пускать строго по футбольному принципу – или в третий еврокубок, не забывайте, что стартует через год, но игра у коллектива появилась.

Кокорин в центре внимания, у него три гола и ряд нереализованных роскошных моментов. Бежит, задает темп в «Сочи». Александр вместе с командой и тренером победил «Краснодар», что важнее трех пунктов против «Урала» и «Оренбурга». Даже против «Арсенала» до ужасной концовки форвард был лучшим на поле, поэтому интерес более чем обоснован. Вспомните, что Смолов ужасно играл за «Локомотив», но благодаря классу, опыту и возможности взять его в аренду «Сельта» выбрала именно Федора. Кокорин, который хорошо выступает в «Сочи», в статусе свободного агента легко найдет себе клуб в Ла Лиге.

И это будет правильным решением. Чем смелее станут российские футболисты – тем лучше, поскольку труда в условиях конкуренции им как раз не хватает, чтобы стать стабильными. Кокорин всегда был баловнем фортуны, его чуть ли не до тридцати считали молодым и перспективным. Лучшее время ушло, но пора включать максимальные обороты. Кокорин пригодится «Хетафе» — там старые форварды со средней результативностью, и не такие хитрые, как Александр. Пригодится «Вильярреалу» — с передач Касорлы можно положить парочку мячей, хочется верить, у Санти есть силы на еще один сезон.

У богатого «Бетиса» тоже нет нормального центрального нападающего, Лорен – так себе форвард, зато есть Фекир и Хоакин на флангах, а Каналес под нападающим. В ряде клубов Ла Лиги созданы идеальные условия для форварда, который по 10 мячей в 22 играх чемпионата России выжимал несколько раз. Кокорин никогда не был коллекционером голов, но может быть полезен. Сейчас радует «Сочи», а летом нужно делать выбор. Вряд ли возвращение в «Зенит» будет мудрым решением – какой-то мазохизм выйдет, возьмет деньги в качестве извинения, но не получит статус основного и важного.

«Сочи» будет не худшим вариантом, если Федотов отработает выданные наставнику авансы, но Орлов знает об интересе испанского клуба. Если переговоры завершатся удачно, то нужно уезжать и радовать на расстоянии. Год-два для футбола у Кокорина еще есть, нужно потратить их умнее, чем предыдущие десять.