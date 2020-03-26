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«Лацио», «Вальядолид» и «Фортуна» заинтересованы в покупке Кокорина

вчера, 13:33

Известный футбольный журналист Сергей Егоров прокомментировал слух о возможном переходе форварда «Сочи» Александра Кокорина, принадлежащего «Зениту», в один из европейских клубов.

Геннадий Орлов рассказал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт, а также что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Контракт Кокорина с «Зенитом» – до конца июня. После чего он становится свободным агентом и волен выбирать новый клуб. Уже сейчас, за полгода до истечения срока контракта, он может выбирать.

Какой испанский клуб? По моей информации, это «Вальядолид», занимающий 15-е место в Ла Лиге. Но претендует на Кокорина не только «Вальядолид». Я поговорил с людьми на футбольном рынке о вариантах Александра. Есть также предметный интерес «Лацио», «Дженоа», немецкой «Фортуны», а про «Марсель» уже рассказывал Нобель Арустамян.

Также говорят, что на этой неделе состоится совет директоров «Локомотива». Там, возможно, тоже будут обсуждать эту тему. Зимой я писал, что у «Локо» был интерес к Кокорину.

Говорят, что семья Кокорина хотела бы жить в Москве. Я думаю, в этом смысле шансы «Локомотива» неплохие. Уверен, что в гонку может включиться «Динамо».

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
вчера в 22:58
Там нечего делать. Все оттуда бегут.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:31
ха-ха-ха
shlomo
shlomo
вчера в 18:04
Такому пиару может любой позавидовать....
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 16:55
неужели самому не интересно попробовать себя на фоне лучших команд Европы? Уехать в Ла Лигу или СериАл на крайняк )
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:44
В Москву вернется , скорее всего. Надо ж хоть часть бабок вернуть , потерянных за время отсидки.
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:37
Такая разношерстная компания, конечно! Ну Лацио сразу отметается, а вот в остальных клубах Александр вполне может заиграть и себя показать.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:22
Беги Саня, беги !
морозз
морозз
вчера в 16:19
Сане надо срочно уезжать в Европу, где у него опять появится интерес к футболу! В России он опять превратится в разжиревшего кота... иногда слазившего с тёплой печи!
Kresi frok
Kresi frok ответил Шишанутый
вчера в 16:05
В гонке бомбардиров... ахаха)))
Mangur
Mangur
вчера в 15:58
Без комментариев
violent
violent
вчера в 15:48
у францию ему надо
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:44
Зазвездится
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:30
В Лацио не стоит идти, посадят на банку. Валядолид самый реальный вариант. Будет игроком основы и со Смоловым соревноватся в гонке бомбардиров. Надо выберать Валядолид но придется тоже соглашатся на уступки в зарплате, там ему много не дадут.
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:23
Мне кажется у Шурика получиось бы нормально попинать мячик в европейском чемпионате. Выбор за ним.
Ozabot
Ozabot
вчера в 15:22
В «Лацио» хоть за бесплатно надо идти. Есть шанс, что Чиро может покинуть команду.
Брулин
Брулин
вчера в 15:18
про Лацио смешно просто если там Чиро отгружает и Кайседо выходящий на замену в порядке
beefs
beefs
вчера в 15:18
Очередь выстроились...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Надеюсь, Зенит переподпишет.
А потом можно и продать...
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:30
миллер нервно в сторонке кусает локти))))))
particular
particular
вчера в 14:30, ред.
Вот, когда список претендентов будет в пару строк, тогда и ошарашить их ценником вожделенной мечты..:)) А пока, - конкуренция слабенькая..:)))
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:15
Вряд ли Кокорин выберет трудный путь(европа), скорее всего в РПЛ останется. Деньги капают, напрягаться не надо.
Red blu
Red blu
вчера в 14:15
Кому то надо было запустить эту утку. С какого перепугу эти клубы должны интересоваться игроком который не играл полтора года и был в местах не столь отдаленных.
Zoigen47
Zoigen47
вчера в 14:10
Слава богу что это 62о заберут из России.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:07
Кокоша на вес золота, если удастся уехать он больше в Россию не вернётся.
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 13:57
Играть то хоть будет?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:52
В Лацио и идти.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 13:49
Газпром допрыгался.У Кокорина есть выбор и своим шансом парень воспользуется.
Где то в питерской высотке Миллер пишет покаянное письмо Саше...))))
Но поезд ушёл..
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