«Лацио», «Вальядолид» и «Фортуна» заинтересованы в покупке Кокорина

Известный футбольный журналист Сергей Егоров прокомментировал слух о возможном переходе форварда «Сочи» , принадлежащего «Зениту», в один из европейских клубов.

Геннадий Орлов рассказал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт, а также что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра. Контракт Кокорина с «Зенитом» – до конца июня. После чего он становится свободным агентом и волен выбирать новый клуб. Уже сейчас, за полгода до истечения срока контракта, он может выбирать.

Какой испанский клуб? По моей информации, это «Вальядолид», занимающий 15-е место в Ла Лиге. Но претендует на Кокорина не только «Вальядолид». Я поговорил с людьми на футбольном рынке о вариантах Александра. Есть также предметный интерес «Лацио», «Дженоа», немецкой «Фортуны», а про «Марсель» уже рассказывал Нобель Арустамян.

Также говорят, что на этой неделе состоится совет директоров «Локомотива». Там, возможно, тоже будут обсуждать эту тему. Зимой я писал, что у «Локо» был интерес к Кокорину.

Говорят, что семья Кокорина хотела бы жить в Москве. Я думаю, в этом смысле шансы «Локомотива» неплохие. Уверен, что в гонку может включиться «Динамо».