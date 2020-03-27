Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»

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сегодня, 01:12

Нападающий «Зенита» , на правах аренды выступающий за «Сочи», этим летом может стать игроком «Локомотива».

По информации источника, 29-летний форвард договорился о контракте с московским клубом и с лета 2020 года будет зарабатывать около 3 млн евро в год. Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2023 года.

Ранее об интересе к Кокорину со стороны «Локомотива», а также нескольких зарубежных клубов, сообщил журналист Сергей Егоров.