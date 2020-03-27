Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, на правах аренды выступающий за «Сочи», этим летом может стать игроком «Локомотива».
По информации источника, 29-летний форвард договорился о контракте с московским клубом и с лета 2020 года будет зарабатывать около 3 млн евро в год. Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2023 года.
Ранее об интересе к Кокорину со стороны «Локомотива», а также нескольких зарубежных клубов, сообщил журналист Сергей Егоров.
Зачем ему нужны москали...
Зачем ему нужны москали...
Кокорину лучше в Европу ехать, а то так и будет скитаться по арендам.
Кокорину лучше в Европу ехать, а то так и будет скитаться по арендам.
Тогда б он всем им показал
В душе его живёт вендетта
А первой жертвой Миллер стал.)))
Тогда б он всем им показал
В душе его живёт вендетта
А первой жертвой Миллер стал.)))
Или только табуретками махать ?
Или только табуретками махать ?