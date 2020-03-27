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Кокорин договорился о контракте с «Локомотивом»

сегодня, 01:12

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, на правах аренды выступающий за «Сочи», этим летом может стать игроком «Локомотива».

По информации источника, 29-летний форвард договорился о контракте с московским клубом и с лета 2020 года будет зарабатывать около 3 млн евро в год. Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2023 года.

Ранее об интересе к Кокорину со стороны «Локомотива», а также нескольких зарубежных клубов, сообщил журналист Сергей Егоров.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 11:07
заметил что Кокоша после Динамо где бы не числился везде жирный контракт получает , агент похоже молодчик у него.
kastites
kastites
сегодня в 11:00
Брехня.
Зачем ему нужны москали...
Знатог
Знатог ответил Mi6
сегодня в 10:49
Странное решение, особенно когда есть возможность поиграть в Европе
Локомотив це европа.
makkie
makkie
сегодня в 10:42
Неплохо агенты пытаются выбить жирный контракт у бомжей (парадокс).
Кокорину лучше в Европу ехать, а то так и будет скитаться по арендам.
Djon_V
Djon_V
сегодня в 10:26
Вброс, чтобы выбить контракт получше в Зените
Anton Step 1
Anton Step 1
сегодня в 10:07
ТРУС
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 10:05
Если это не утка, то почему бы и нет?!.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:47, ред.
Кокоша выбирает Столицу, провинция с берегов Невы не его уровень.))))))))))
Red blu
Red blu
сегодня в 09:45
Быстро Локо подсуетился.
abramjan
abramjan
сегодня в 09:39
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 09:35
    Ахаха......миллер нервно в сторонке локти кусает.:))
    max74
    max74
    сегодня в 09:29
    Нормально
    particular
    particular
    сегодня в 09:23
    Локомотив подсуетился, Кокорин жирно трудоустроился, а все его разговоры про Европу отскочили как финансовонесовместимые со звёздным статусом игрока..:))
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 09:22
    Корейцу б ножку табурета
    Тогда б он всем им показал
    В душе его живёт вендетта
    А первой жертвой Миллер стал.)))
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    сегодня в 09:09
    молодчага, Локо тот самый клуб где нужен нап.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:51
    Посмотрим, что будет в итоге..
    Никита Бычков
    Никита Бычков ответил Mi6
    сегодня в 08:43
    Странное решение, особенно когда есть возможность поиграть в Европе
    Он наше народная звезда, он круче дом 2 и соловьева, такие ценные кадры нельзя в европу отправлять
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 08:39
    Неожиданно.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 08:18
    Красава, из грязи в князи
    Mi6
    Mi6
    сегодня в 07:54
    Странное решение, особенно когда есть возможность поиграть в Европе
    safari-05
    safari-05
    сегодня в 07:53
    Это где то 22 миллиона в месяц. Охренеть
    Храневец
    Храневец
    сегодня в 07:42
    ДА УЖ КОРЕЕЦ НЕ МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО . КОКОША ВЫХОДИТ ОПЯТЬ НА ПРОМЕНАД !
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 07:41
    И вернется Саша в свой родной клуб) Помню даже его детское фото с Роберто Карлосом после матча ЛЧ: Локомотив - Реал Мадрид.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 07:37
    Кидает бомжей.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    сегодня в 07:20
    Metaratings.ru, конечно, надежный информатор...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 07:09
    В европе ему столько платить никто не будет, поэтому наверное правильный выбор.
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответил STVA 1
    сегодня в 06:59
    Было понятно, что условный Вальядолид не потянет запросы Сани.
    Даже условный Арсенал не потянет запросы папы Саши.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 06:57
    А как же НЕСКОЛЬКО ЗАРУБЕЖНЫХ КЛУБОВ ?
    Или только табуретками махать ?
    Паровозов
    Паровозов
    сегодня в 06:54
    Воспитанник Локо ёмаё.
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 06:24
    Эх а че в Монако не взяли!?
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