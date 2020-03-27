«Оставайтесь дома!» Перенёсший коронавирус Артета — о болезни и жизни в изоляции

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сегодня, 22:00

Речь главного тренера «Арсенала», который победил COVID-19.

Как Микель Артета узнал, что у него коронавирус:

Когда мне позвонили из клуба и сообщили, что мы могли подвергнуться заражению коронавирусом из-за президента «Олимпиакоса», я уже что-то чувствовал внутри себя. На следующий день у нас была игра с «Манчестер Сити», симптомы проявлялись все четче, я ни с кем не контактировал, но обзвонил всех и объявил, что играть в такой ситуации — чистое безумие. Мы быстро приняли это решение вместе с «Манчестер Сити» и Премьер-Лигой. Вскоре худшие подозрения подтвердились: я сдал положительный тест на COVID-19.

О режиме самоизоляции и принятых предосторожностях:

Я сделал все, что мог: обустроил отдельную комнату и ванную. Я там провел один или два дня, после чего у моей жены тоже появились симптомы. Очевидно, вирус передается еще до появления симптомов. Таким образом, мы не смогли предотвратить распространение болезни в нашем доме, было слишком поздно, нам приходилось принимать решения на ходу. Оставаясь дома и избегая вируса, вы можете предотвратить множество ситуаций.

О своих главных опасениях во время болезни:

Больше всего я переживал о своих детях — у меня их трое. Конечно, как только у меня появились симптомы, я перешел в режим самоизоляции, но все-таки успел заразить свою супругу и няню наших детей. Слава Богу, они уже в порядке, а дети остались здоровы.

Как протекало заболевание:

С точки зрения симптомов я не заметил ничего необычного, это похоже на нормальный вирус. Три или четыре дня я чувствовал себя не лучшим образом, но это был просто сухой кашель, небольшая температура и дискомфорт в груди. Вот и все. Потом все прошло.

О страхе:

Меня испугала не болезнь, которую перенес я, но мне действительно стало страшно, когда я начал перебирать в памяти людей, с которыми общался и которых мог заразить до появления симптомов. А потом стал думать о людях, к которыми связаны они и об их семьях. И далее, и далее, и далее. Все это на фоне сообщений из Китая, потом из Италии и Испании. Вот это по-настоящему страшно.

Как чувствует себя Артета прямо сейчас:

Я чувствую себя полностью выздоровевшим, ничто в моем организме уже не напоминает о перенесенной болезни.

О том, чем занимается команда прямо сейчас:

Мы должны сохранять физическую изолированность друг от друга, но это не значит, что мы не поддерживаем общения с футболистами и внутри тренерского штаба. Я постоянно нахожусь на связи со своими коллегами и игроками, которые получили индивидуальный план физических упражнений, которые они должны выполнять, чтобы оставаться профессиональными спортсменами даже во время карантина. Мы проводим и тактические занятия, потому что разум футболиста тоже не должен отвыкать от футбола. Есть вещи, над которыми мы должны работать, и пусть сейчас у нас нет возможности собраться вместе, это не причина, чтобы забыть о том, кто мы такие и чем занимаемся.

О положительном моменте изоляции:

Сложившуюся ситуацию я рассматриваю как хорошую возможность ближе познакомиться с людьми, с которыми я работаю. Парадоксально, но отдаленность сближает, наши разговоры протекают иначе, мы можем делиться друг с другом обеспокоенностью или обсуждать наш досуг. На такие вещи часто не остается времени в живом профессиональном общении. Мы сейчас все немного более человечные и уязвимые, чем обычно, поэтому быстрее идем на контакт.

О своем времяпрепровождении во время карантина:

Помимо работы, которой я теперь занимаюсь у компьютера, у меня трое детей с неуемной энергией. Им 10, 7 и 4 года. Можете себе представить! А вообще, я позитивный человек и стараюсь на все смотреть как на хорошую возможность: у меня за последние 17 лет не было такого времени, чтобы я мог просыпаться со своей миссис и детьми, завтракать, соблюдать все домашние ритуалы, рассказывать им что-то и слушать их. Мы все вместе и очень рады этому, так что у меня точно нет эмоциональных проблем из-за изоляции. Напротив, я очень доволен.

Обращение Микеля Артеты ко всем людям Земли:

Мы попали в уникальную ситуацию, которую трудно осмыслить изнутри, остается только ежедневно реагировать на происходящее в стремлении преодолеть сложившиеся обстоятельства. Прежде всего я бы хотел пожелать много сил людям, которые потеряли своих близких, и тем, кто страдает в больницах, у кого сейчас трудности. Огромную благодарность следует выразить медицинским работникам, которые приносят себя в жертву. Спасибо людям из сферы услуг, которые обеспечивают нас едой, транспортом и всем тем, что так важно для нас. Пожалуйста, отнеситесь к предупреждению правительств серьезно, даже если в вашей стране на данный момент относительно стабильная ситуация. Любой возможностью минимизировать риски нужно пользоваться. Я призываю всех быть ответственными и не выходить из дома без острой необходимости. Это не сложно, и это все, что мы можем сделать прямо сейчас. Просто оставайтесь дома и делайте то, что требуется. Мы должны остановить коронавирус, сократить число заболеваний и дать возможность пожилым людям, которые больше всех рискуют. Нужно замедлить процесс распространения вируса, и этому можно поспособствовать, оставаясь дома. Пожалуйста, оставайтесь дома, чтобы ограничить развитие коронавируса!

Источник: www.arsenal.com