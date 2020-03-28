Аньелли: «Все клубы столкнулись с реальной угрозой их существованию»

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выступил с обращением к европейским клубам и предупредил их об угрозе в связи с пандемией коронавируса.

Мы, руководители всех футбольных клубов, несём ответственность за их благополучие. Все клубы сейчас сталкиваются с реальной угрозой их существованию.

Поскольку футбол сейчас прекратился, перестали расти и наши доходы, от которых зависят зарплаты игроков, персонала и другие расходы.

Никто не застрахован, и время имеет решающее значение. Учесть интересы каждого будет самой большой проблемой, с которой когда-либо сталкивалась наша индустрия.