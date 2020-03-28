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Аньелли: «Все клубы столкнулись с реальной угрозой их существованию»

сегодня, 06:55

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли выступил с обращением к европейским клубам и предупредил их об угрозе в связи с пандемией коронавируса.

Мы, руководители всех футбольных клубов, несём ответственность за их благополучие. Все клубы сейчас сталкиваются с реальной угрозой их существованию.

Поскольку футбол сейчас прекратился, перестали расти и наши доходы, от которых зависят зарплаты игроков, персонала и другие расходы.

Никто не застрахован, и время имеет решающее значение. Учесть интересы каждого будет самой большой проблемой, с которой когда-либо сталкивалась наша индустрия.

Недавно Аньелли повздорил с президентом «Лацио» Клаудио Лотито на собрании клубов Серии А.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:13
Сложно будет, но не критически....
112910415
112910415
сегодня в 08:33
и опять уцелеют не все
VIPded
VIPded
сегодня в 08:30
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:22
    и опять уцелеют не все
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:16
    и опять уцелеют не все
    beefs
    beefs
    сегодня в 07:42
    круговорот в природе...
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 07:29
    Надо как в НХЛ делать драфт вроде называется все игроки свободные агенты и уже после подписывать их кто успеет тот успеет ))
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