Гол Милевского принёс «Динамо» победу над «Слуцком»

Брестское «Динамо» в рамках 2-го тура чемпионата Беларуси обыграло «Слуцк».
«Слуцк» — «Динамо» 0:1 (0:1)
Гол: Милевский 19
«Слуцк»: Панкратов, Образов, Кривулькин, Коанда, Такулов, Семенов, Тетеренко (Сирима 81), Велько, Бураев (Анюкевич 76), Умар Бала (Короев 69), Сердюк.
«Динамо»: Павлюченко, Витус, Веретило, Павловец, Кики, Милевский (Быков 79), Бакай, Кисляк, Нойок, Савицкий (Юзепчук 74), Лаптев (Садовский 64).
Предупреждения: Витус 5, Павловец 27, Образов 38, Лаптев 43, Такулов 59, Сердюк 90
Напомним, что в прошлом туре «Слуцк» обыграл «Славию», а «Динамо» сыграло вничью с ФК «Смолевичи».