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Гол Милевского принёс «Динамо» победу над «Слуцком»

сегодня, 14:59
СлуцкЛоготип футбольный клуб Слуцк0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Брест)ДинамоМатч завершен

Брестское «Динамо» в рамках 2-го тура чемпионата Беларуси обыграло «Слуцк».

«Слуцк» — «Динамо» 0:1 (0:1)
Гол: Милевский 19

«Слуцк»: Панкратов, Образов, Кривулькин, Коанда, Такулов, Семенов, Тетеренко (Сирима 81), Велько, Бураев (Анюкевич 76), Умар Бала (Короев 69), Сердюк.

«Динамо»: Павлюченко, Витус, Веретило, Павловец, Кики, Милевский (Быков 79), Бакай, Кисляк, Нойок, Савицкий (Юзепчук 74), Лаптев (Садовский 64).

Предупреждения: Витус 5, Павловец 27, Образов 38, Лаптев 43, Такулов 59, Сердюк 90

Напомним, что в прошлом туре «Слуцк» обыграл «Славию», а «Динамо» сыграло вничью с ФК «Смолевичи».

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112910415
112910415
сегодня в 15:19
Слуцку недостает стабильности ! )
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