Гол Угарковича принес «Ньюкасл Джетс» победу над «Мельбурн Сити»

«Ньюкасл Джетс» в матче 26-го тура чемпионата Австралии оказался сильнее «Мельбурн Сити». «Ньюкасл Джетс» (24 очка) располагается на девятом месте в таблице, «Мельбурн Сити» (40 баллов) — второй.
Ньюкасл, стадион Макдональд Джонс
«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» 2:1 (1:0)
Голы: Фитцджеральд 45+1, Угаркович 78 — Беренге 70
«Ньюкасл Джетс»: Италиано (Мосс 86), Миллар, Кутрумбис, Бугаард, Топор-Стэнли, О'Тул, Фитцджеральд, Угаркович, Ледли (Хулахан 64), Петратос, О'Донован (Ибини 70)
Главный тренер: Робинсон Кэрл.
«Мельбурн Сити»: Гловер, Аткинсон, Гриффитс, Делбридж, Джеймисон, Луна, Брилланте, Меткалф (Беренге 64), Сусаета (Нун 59), МакЛарен, Уолес
Главный тренер: Момбертс Эрик.
Предупреждения: Бугаард 25, Топор-Стэнли 32, Меткалф 60, Джеймисон 81
Судья: Абрахам Бенжамин.
В прошлой встрече «Мельбурн Сити» обыграл «Сентрал Кост Маринерс».