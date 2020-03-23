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Гол Угарковича принес «Ньюкасл Джетс» победу над «Мельбурн Сити»

вчера, 13:27
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«Ньюкасл Джетс» в матче 26-го тура чемпионата Австралии оказался сильнее «Мельбурн Сити». «Ньюкасл Джетс» (24 очка) располагается на девятом месте в таблице, «Мельбурн Сити» (40 баллов) — второй.

Ньюкасл, стадион Макдональд Джонс

«Ньюкасл Джетс» — «Мельбурн Сити» 2:1 (1:0)
Голы: Фитцджеральд 45+1, Угаркович 78Беренге 70

«Ньюкасл Джетс»: Италиано (Мосс 86), Миллар, Кутрумбис, Бугаард, Топор-Стэнли, О'Тул, Фитцджеральд, Угаркович, Ледли (Хулахан 64), Петратос, О'Донован (Ибини 70)
Главный тренер: Робинсон Кэрл.

«Мельбурн Сити»: Гловер, Аткинсон, Гриффитс, Делбридж, Джеймисон, Луна, Брилланте, Меткалф (Беренге 64), Сусаета (Нун 59), МакЛарен, Уолес
Главный тренер: Момбертс Эрик.

Предупреждения: Бугаард 25, Топор-Стэнли 32, Меткалф 60, Джеймисон 81

Судья: Абрахам Бенжамин.

В прошлой встрече «Мельбурн Сити» обыграл «Сентрал Кост Маринерс».

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
вчера в 17:10
Вот это новость!!!
LOpp
LOpp
вчера в 14:21
с детства за Ньюкасл Джетс!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:18
Во дожились, чемп Австралии уже в главных новостях ;)
112910415
112910415
вчера в 13:37
все ждали-то уверенную победу Мельбурна !
dimagas2
dimagas2
вчера в 13:34
Вот это рубка))
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