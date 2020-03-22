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«Минск» добился волевой победы над «Белшиной»

22 марта 2020, 17:56
БелшинаЛоготип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)1 : 3Логотип футбольный клуб МинскМинскМатч завершен

«Белшина» в домашней встрече 1-го тура чемпионата Беларуси уступила «Минску».

Бобруйск, стадион Стадион имени Александра Прокопенко

«Белшина» — «Минск» 1:3 (1:0)
Голы: Ковель 7 — Алексей Васильев 50 (пенальти), Хващинский 55, Рыжук 74

«Белшина»: Туранок, Кучинский, Глебко, Бежонов (Соланович 66), Скобликов, Ковель, Пыско, Бордуков, Одеоибо, Ясюкевич, Селимов (Барковский 88).

«Минск»: Леонов, Рыжук, Евдокимов, Хващинский (Ролович 75), Грибовский (Шрамченко 67), Прищепа, Яроцкий, Залеский, Алексей Васильев, Чаговец, Насибулин (Артем Васильев 85).

Предупреждения: Хващинский 18, Скобликов 28, Васильев 64

Ранее «Слуцк» обыграл «Славию» в матче, в котором было назначено пять пенальти.

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Шишанутый
Шишанутый
22 марта в 18:54, ред.
С победой Минск!

Первый тур Беларуси состоялся надеюсь продолжению чемпеоната не чего не помешает и мы будем и дальше наслаждатся беларуским футболом.
drug01
drug01
22 марта в 18:18
Начало положено! Теперь можно всем играть!!!!
За адекватность
За адекватность
22 марта в 18:02
Все это конечно прекрасно, и Беларуси конечно виднее, но на мой субъективный взгляд слегка смахивает на пир во время чумы.
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