«Минск» добился волевой победы над «Белшиной»

«Белшина» в домашней встрече 1-го тура чемпионата Беларуси уступила «Минску».
Бобруйск, стадион Стадион имени Александра Прокопенко
«Белшина» — «Минск» 1:3 (1:0)
Голы: Ковель 7 — Алексей Васильев 50 (пенальти), Хващинский 55, Рыжук 74
«Белшина»: Туранок, Кучинский, Глебко, Бежонов (Соланович 66), Скобликов, Ковель, Пыско, Бордуков, Одеоибо, Ясюкевич, Селимов (Барковский 88).
«Минск»: Леонов, Рыжук, Евдокимов, Хващинский (Ролович 75), Грибовский (Шрамченко 67), Прищепа, Яроцкий, Залеский, Алексей Васильев, Чаговец, Насибулин (Артем Васильев 85).
Предупреждения: Хващинский 18, Скобликов 28, Васильев 64
Ранее «Слуцк» обыграл «Славию» в матче, в котором было назначено пять пенальти.
Первый тур Беларуси состоялся надеюсь продолжению чемпеоната не чего не помешает и мы будем и дальше наслаждатся беларуским футболом.
Первый тур Беларуси состоялся надеюсь продолжению чемпеоната не чего не помешает и мы будем и дальше наслаждатся беларуским футболом.