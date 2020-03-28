«Зенит» запросил у «Наполи» 25 млн евро за Азмуна

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сегодня, 15:59

Источник сообщает, что нападающий «Зенита» и сборной Ирана может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Наполи» заинтересован в приобретении 25-летнего иранского футболиста.

Итальянский клуб уже связался с представителями «Зенита», чтобы обсудить детали возможной сделки. Петербургский клуб оценивает трансфер Азмуна в 25 млн евро.