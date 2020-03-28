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«Зенит» запросил у «Наполи» 25 млн евро за Азмуна

сегодня, 15:59

Источник сообщает, что нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Наполи» заинтересован в приобретении 25-летнего иранского футболиста.

Итальянский клуб уже связался с представителями «Зенита», чтобы обсудить детали возможной сделки. Петербургский клуб оценивает трансфер Азмуна в 25 млн евро.

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Сп62
Сп62 ответил Санчо Панса
сегодня в 20:02
Ну не сечас же продают. Летом будут разбираться, а пока можно и побазарить.
alex spartakovih
alex spartakovih
сегодня в 19:27
азмун хороший игрок конечно!но такую сумму за него...!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 19:14
Я бы на месте Азмуна много раз об этом подумал! В Италии сейчас самый пик коронавирусной инфекции, мда....Хотя, конечно, Наполи это совсем другой уровень)
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
сегодня в 19:09
Как ты думаешь он стоит такие мани.Ну да ответить не сможешь. Понятно как всегда барбос следит за тобой. Не направо не налево только вперёд.Как ты с ним живёшь. Волей даже не думать.Пока кто то звонить.
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 19:01
А Азмун-то в курсе, что его сватают в корона-вирусную Италию?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:39
В Неаполе таких сумм не водилось, тем более за Азиуна
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Альфамен
сегодня в 18:32
Это бесспорно,но к чему Вы это тут написали?
Писать учусь.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:30
Ахахаха....миллер решил взять пример с Гинера и поставить ценник за Азмуна как за Чалова.
bacek15
bacek15
сегодня в 18:11
Азмуна в Наполи, Кокорина в Зенит.
Потому что, граждане, ЛИМИТ! ))
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:45
Я бы не продал.... Даже за 25...даже за 26.....при том что брали за 12... Сердар завсегда остр..нацелен на ворота...имеет много моментов... Даже при "непрухе" в последнее время (кроме игры с Уралом) Азмун не тот игрок от которого надо избавляться....ибо из наших ему альтернативы нет...а импортные добротные "забиваки" обойдутся никак не дешевле тех же 25 млн.... Ну и смысл сей сделки ???? При 32-х летнем Дзюбе...и при "откомандированном" Кокорине....это выглядит скорей умышленным вредительством...... Соглашусь с комментами ниже.... Цена занижена минимум на 10 млн... Кому надо те купят...(ПСЖ с Паредесом долго не торговался)... Тем более в топ-5...тем более в Наполи...которые только за последние полтора года выложили 170 млн евро за шестерых игроков...Лозано,Манолас,Руиз,Верди,Лоботка и Мерет..... Но с кем тогда останется Зенит ??? Вернёт "забивную машину" .....Заболотного???
Азмун очень слабый игрок. Хз как можно считать иначе, он поганит процентов 80 моментов, который ему достаются, зачем нужен форвард с такой реализацией? Даже в матче с Уралом он сыграл далеко не идеально. Ценник нормальный, относительно Чалова так точно.
Альфамен
Альфамен ответил Leha-ha50
сегодня в 17:44
Это бесспорно,но к чему Вы это тут написали?
112910415
112910415
сегодня в 17:31
Можно постараться поднять ценник
makkie
makkie
сегодня в 17:30
Азмун стоит меньше чем Чалов, во дела :))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:19
Мало.
Авербуx
Авербуx
сегодня в 17:08
Пока дают надо продавать!
beefs
beefs
сегодня в 17:01
Зря Азмуна продают, кто же голы забивать будет...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:59
Слухи - это не есть факт.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 16:57
Да ну
спартак 1987
спартак 1987 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:51
за три копейки навряд ли удасться приобрести Шомуродова, а вот за 50000 рублей вполне возможно😂
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:50
Азмун футболист для внутреннего пользования , вне России у него ничего не получится !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:49, ред.
Я бы не продал....
Даже за 25...даже за 26.....при том что брали за 12...
Сердар завсегда остр..нацелен на ворота...имеет много моментов...
Даже при "непрухе" в последнее время (кроме игры с Уралом) Азмун не тот игрок от которого надо избавляться....ибо из наших ему альтернативы нет...а импортные добротные "забиваки" обойдутся никак не дешевле тех же 25 млн....
Ну и смысл сей сделки ????

При 32-х летнем Дзюбе...и при "откомандированном" Кокорине....это выглядит скорей умышленным вредительством......

Соглашусь с комментами ниже....
Цена занижена минимум на 10 млн...
Кому надо те купят...(ПСЖ с Паредесом долго не торговался)...
Тем более в топ-5...тем более в Наполи...которые только за последние полтора года выложили 170 млн евро за шестерых игроков...Лозано,Манолас,Руиз,Верди,Лоботка и Мерет.....

Но с кем тогда останется Зенит ???
Вернёт "забивную машину" .....Заболотного???
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 16:48, ред.
что-то ценник занижен минимум на 10 млн евро, Азмуну только 25 лет, высокая скорость, достаточно не плохо сыграл в лиге чемпионов и пару последних сезонов за зенит. возможно Иранец хочет уехать играть в европу и не собирается продливать контракт с бомжами ( сейчас желающих поиграть и пожить в Италии нужно ещё поискать) вобщем Миллер уже потерял Кокорина и скорее всего усилил этим локомотив, теперь на выход Азмун. Дзюба с каждым днём всё медленее будет становится и в основном будет заниматься разговорами с судьями, Малком наверняка найдёт любой повод чтобы свалить из Питера, Россия и так теряет ежедневные убытки из-за кароновируса и падения цен на нефть, так что газпрому просто не разрешат в ближайшем будущем делать дорогие покупки в зенит, а нападение в лице Дзюбы, Ерохина и Сутормина нас всех устроит🤣😊
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:46
За Азмуна Зенит просит 25 лямов, а Гинер отказывается продавать Чалова за 25 лямов.
Азмун один из лучших игроков РПЛ, Чалов достиг полного регресса в своей карьере.
Что то тут не так, вот только, что?
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:45
Без Бердыева не очень получается у Азмуна с футболом !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:44
50000 рублей красная цена
Ravshan878
Ravshan878 ответил ПерекатиПоле
сегодня в 16:43
Ээээ дружище.Про ШОМу забудь. Он пока игрок РОСТОВА.И не собирается не куда уходить.
VIPded
VIPded
сегодня в 16:41
Норм ценник.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:41, ред.
Зенит может продать Азмун за 25 млн только в Сочи!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:38
Зенит как всегда набивает цену , у них как всегда не получится, красная цена за Азмуна 5 млн , по такой же цене продали Бругу Алвеш которого купили за 30 млн , в Зените футболисты падают в цене !
shlomo
shlomo
сегодня в 16:38
Мне кажется, ценник завышен...
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