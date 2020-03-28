«Зенит» запросил у «Наполи» 25 млн евро за Азмуна

Источник сообщает, что нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
«Наполи» заинтересован в приобретении 25-летнего иранского футболиста.
Итальянский клуб уже связался с представителями «Зенита», чтобы обсудить детали возможной сделки. Петербургский клуб оценивает трансфер Азмуна в 25 млн евро.
Потому что, граждане, ЛИМИТ! ))
Потому что, граждане, ЛИМИТ! ))
Даже за 25...даже за 26.....при том что брали за 12...
Сердар завсегда остр..нацелен на ворота...имеет много моментов...
Даже при "непрухе" в последнее время (кроме игры с Уралом) Азмун не тот игрок от которого надо избавляться....ибо из наших ему альтернативы нет...а импортные добротные "забиваки" обойдутся никак не дешевле тех же 25 млн....
Ну и смысл сей сделки ????
При 32-х летнем Дзюбе...и при "откомандированном" Кокорине....это выглядит скорей умышленным вредительством......
Соглашусь с комментами ниже....
Цена занижена минимум на 10 млн...
Кому надо те купят...(ПСЖ с Паредесом долго не торговался)...
Тем более в топ-5...тем более в Наполи...которые только за последние полтора года выложили 170 млн евро за шестерых игроков...Лозано,Манолас,Руиз,Верди,Лоботка и Мерет.....
Но с кем тогда останется Зенит ???
Вернёт "забивную машину" .....Заболотного???
Даже за 25...даже за 26.....при том что брали за 12...
Сердар завсегда остр..нацелен на ворота...имеет много моментов...
Даже при "непрухе" в последнее время (кроме игры с Уралом) Азмун не тот игрок от которого надо избавляться....ибо из наших ему альтернативы нет...а импортные добротные "забиваки" обойдутся никак не дешевле тех же 25 млн....
Ну и смысл сей сделки ????
При 32-х летнем Дзюбе...и при "откомандированном" Кокорине....это выглядит скорей умышленным вредительством......
Соглашусь с комментами ниже....
Цена занижена минимум на 10 млн...
Кому надо те купят...(ПСЖ с Паредесом долго не торговался)...
Тем более в топ-5...тем более в Наполи...которые только за последние полтора года выложили 170 млн евро за шестерых игроков...Лозано,Манолас,Руиз,Верди,Лоботка и Мерет.....
Но с кем тогда останется Зенит ???
Вернёт "забивную машину" .....Заболотного???
Азмун один из лучших игроков РПЛ, Чалов достиг полного регресса в своей карьере.
Что то тут не так, вот только, что?
Азмун один из лучших игроков РПЛ, Чалов достиг полного регресса в своей карьере.
Что то тут не так, вот только, что?