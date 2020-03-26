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«Ньюкасл» отказался прекратить взимание платы с болельщиков за абонементы

сегодня, 09:54

По информации The Guardian, болельщики «Ньюкасла» выразили недовольство тем фактом, что клуб продолжает взимать плату за абонементы во время приостановки чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса.

Сообщается, что «Ньюкасл» отклонил просьбы болельщиков на замораживание или приостановку обязательных платежей.

Мы находим невероятно тревожным тот факт, что клуб продолжает принимать платежи от болельщиков в эти чрезвычайно трудные времена. После нашего призыва к приостановке и задержке всех будущих платежей за сезонные билеты «Ньюкасл Юнайтед» связался с нами сегодня [в среду]. Клуб заявил, что не намерен замораживать или задерживать выплаты, как для тех, кто платит ежегодно, так и для тех, кто платит ежемесячно. Мы разочарованы тем, что «Ньюкасл» не хочет поддерживать болельщиков в это трудное время.

Тем временем футболисты АПЛ приняли участие в благотворительной акции #FootballUnited

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:01
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