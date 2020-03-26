Ультрас «Аталанты»: «Наш клуб прямо сейчас должен закончить сезон»

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вчера, 19:41

Глава ультрас «Аталанты» Клаудио Галимберти обратился к президенту клуба Антонио Перкасси и потребовал от того объявить о завершении сезона для клуба из Бергамо:

Уважаемый президент, «Аталанта» прямо сейчас должна завершить сезон. Может быть, это нельзя осуществить. Однако наша «Аталанта» должна стать примером по борьбе с коронавирусом. Независимо от решений, какие примут наверху.

Напомним, что «Аталанта» занимает четвертое место в таблице, набрав 48 очков. Ранее мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что первый матч «Аталанта» — «Валенсия» в 1/8 финала Лиги чемпионов оказался биологической бомбой.