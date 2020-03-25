«Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбегавшего на поле

«Зенит» взыскал более 687 тысяч рублей с болельщика, выбегавшего на поле в домашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 с «Фенербахче».
На 61-й минуте встречи фанат Ара Саакян прорвался на поле и направился к футболистам. Из-за этого эпизода УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро, а болельщику запретили посещать матчи на полгода.
Отмечается, что также Саакян будет обязан выплатить сумму пошлины в размере 10 тысяч рублей, уплаченную клубом за рассмотрение дела.
Надо было этому Аре запретить посещать стадионы пожизненно!
Надо было этому Аре запретить посещать стадионы пожизненно!
Папе Ары придётся продать самый ценный из своих активов. Вай-вай-вай!
Папе Ары придётся продать самый ценный из своих активов. Вай-вай-вай!
Но что-то не помню, что бы Спартак судился с болельщиком, который выбежал на поле в домашнем матче с австрийцами (Он ещё сходу побежал Глушакову высказывать негатив, если кто помнит)
Но что-то не помню, что бы Спартак судился с болельщиком, который выбежал на поле в домашнем матче с австрийцами (Он ещё сходу побежал Глушакову высказывать негатив, если кто помнит)
Что позволено Юпитеру не позволено Аре!)))
Что позволено Юпитеру не позволено Аре!)))
Вот так просто Ара Саакян достал из кармана и отслюнявил денюжку??
Шоб я так жил)))))
Вот так просто Ара Саакян достал из кармана и отслюнявил денюжку??
Шоб я так жил)))))