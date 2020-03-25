«Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбегавшего на поле

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вчера, 21:16

«Зенит» взыскал более 687 тысяч рублей с болельщика, выбегавшего на поле в домашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 с «Фенербахче».

На 61-й минуте встречи фанат Ара Саакян прорвался на поле и направился к футболистам. Из-за этого эпизода УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро, а болельщику запретили посещать матчи на полгода.

Отмечается, что также Саакян будет обязан выплатить сумму пошлины в размере 10 тысяч рублей, уплаченную клубом за рассмотрение дела.