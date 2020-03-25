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«Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбегавшего на поле

вчера, 21:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

«Зенит» взыскал более 687 тысяч рублей с болельщика, выбегавшего на поле в домашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы-2018/19 с «Фенербахче».

На 61-й минуте встречи фанат Ара Саакян прорвался на поле и направился к футболистам. Из-за этого эпизода УЕФА оштрафовал «Зенит» на 10 тысяч евро, а болельщику запретили посещать матчи на полгода.

Отмечается, что также Саакян будет обязан выплатить сумму пошлины в размере 10 тысяч рублей, уплаченную клубом за рассмотрение дела. 

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holms918
holms918
сегодня в 11:31
Антигерой.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 10:26
Награда нашла своего героя:))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:03
В целом справедливо.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 08:02
Легенда Хульк, фанат Ара Саакян - одно слово недоразумение лазурное
psyw9bsda_fz
psyw9bsda_fz ответил XL-965
сегодня в 07:44, ред.
Тулумбасам все нипочем. Они и дальше будут орать на стадионах и на сайтах поддерживая дармоедов которые получают миллионы за их счет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 06:52
Хотел попасть в историю-попал.
VAN ARM
VAN ARM ответил ildar_3871
сегодня в 06:32
А так все правильно сделали , надо наказывать лазурных болельщиков , и остальных тоже надо наказать , чтобы не раздевались при людях !)
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 06:25
    виноваты цены на нефть)))) клуб ищет новые доходы))))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 06:22
    Миллер спишет.
    Спагетти
    Спагетти
    сегодня в 05:32
    Обалдеть, я думал маникены бегать не умеют;))
    max74
    max74
    сегодня в 04:47
    Попал
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 04:20
    Урод, поделом ему...
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    сегодня в 04:19
    Ара Саакян - этим все сказано...
    Надо было этому Аре запретить посещать стадионы пожизненно!
    Obdulio Varela
    Obdulio Varela
    сегодня в 02:37

    Папе Ары придётся продать самый ценный из своих активов. Вай-вай-вай!
    Bastardo
    Bastardo ответил ildar_3871
    сегодня в 02:03
    А так все правильно сделали , надо наказывать лазурных болельщиков , и остальных тоже надо наказать , чтобы не раздевались при людях !)
    Во-первых, не раздевались, а оголяли торс, во-вторых, теперь вся страна должна жить кораном? Мне казалось, у нас пока ещё светское государство. В-третьих, раз уж решил стать судьёй шариата, то хорошо бы помнить, что оголять ляшки и колени - харам, независимо от гендера. Вот только на футболистов в Грозном никто из-за шорт не нападал. В-четвёртых, раз вы такие правоверные мусульмане, может быть стоит начать с себя и не сквернословить? А то сразу после джихада в Грозном крик "вам *звезда*" показывает суть их отношения к вере.
    Bastardo
    Bastardo
    сегодня в 01:53
    А говорили что Федун жадный...
    Но что-то не помню, что бы Спартак судился с болельщиком, который выбежал на поле в домашнем матче с австрийцами (Он ещё сходу побежал Глушакову высказывать негатив, если кто помнит)
    ziborock
    ziborock ответил KLINSI
    сегодня в 01:41
    А при нелюдях можно?)))
    Можно! И при Грозовском можно!)))
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 01:38, ред.
    Где то там в Питере ухмыляется Гуливер!)))
    Что позволено Юпитеру не позволено Аре!)))
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 01:28
    Нормально так.
    ziborock
    ziborock
    сегодня в 00:43
    А это случаем не Феррари был?!)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:36
    А всего то спросить хотел , когда Зенит с Араратом играет???
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 00:34
    Где то у Фантанки в ларьке шаверма подорожает, надо же как то отбивать покупку 13 Суторминых! ))
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил мангo
    сегодня в 00:32, ред.
    Ара Саакян .. отмажется , скажет что он болела не Зенита, а Армавира)
    Почему одни армяне болеют за Зенит ?
    мангo
    мангo
    сегодня в 00:19, ред.
    Ара Саакян .. отмажется , скажет что он болела не Зенита, а Армавира)
    311
    311
    сегодня в 00:18
    Придется Аре свой мерс продать и пересесть обратно на шоху!)
    Bullкин
    Bullкин ответил ildar_3871
    вчера в 23:39
    Тебя они спросить забыли.
    ildar_3871
    ildar_3871 ответил KLINSI
    вчера в 23:36
    А при нелюдях можно?)))
      drug01
      drug01
      вчера в 23:33
      главное не штраф а наказание......
      KLINSI
      KLINSI ответил ildar_3871
      вчера в 23:29
      А так все правильно сделали , надо наказывать лазурных болельщиков , и остальных тоже надо наказать , чтобы не раздевались при людях !)
      А при нелюдях можно?)))
      KLINSI
      KLINSI
      вчера в 23:22
      Взыскал??
      Вот так просто Ара Саакян достал из кармана и отслюнявил денюжку??
      Шоб я так жил)))))
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