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Фанат «Ливерпуля» после нападения ультрас «Ромы» в 2018 году вернулся домой

вчера, 08:52
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Болельщик «Ливерпуля» Шон Кокс впервые вернулся домой после нападения на него ультрас «Ромы» перед игрой 1/2 финала Лиги чемпионов в 2018 году. Болельщик мерсисайдцев после этого впал в кому, из которой вышел всего лишь несколько месяцев назад.

Жена Шона Кокса Мартина поделилась мнением о возвращении мужа домой:

Наша семья долго ждала этот день. Шону предстоит еще долгий путь. Я не могу не отблагодарить всех тех, кто помогал нам эти два года. Их поддержка сделала этот момент реальностью.

Особенно хочется поблагодарить персонал центра реабилитации. Сейчас, когда необходимо оставаться по домам, становится ясно, что Шон хотел поскорее вернуться домой.

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