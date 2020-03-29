ГлавнаяНовости

Президент FIGC: «Возобновить сезон? У нас есть время до июля»

сегодня, 11:56

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал возможное возобновление чемпионатов Италии. 

Когда мы вернемся к игре? Все зависит от вируса. Наш план ясен: нужно уважать спортивный принцип. Мы хотим доиграть чемпионаты, определить победителей. Мы понимаем, что возобновить чемпионат  в мае будет сложно. Но у нас есть время до июля. Мы попытаемся адаптироваться к реальной ситуации. 

Ранее Гравина прокомментировал идею возможного досрочного окончания сезона из-за эпидемии коронавируса. 

Все новости
Тер Штеген: «В стадионе „Сан-Паоло“ есть что-то особенное»
Сегодня, 13:57 Комментарии0
Эранио: «Бобан покинул сцену, когда начали появляться проблески света»
Сегодня, 13:17 Комментарии1
Итальянский спорт получит 400 млн евро в качестве поддержки от властей
Сегодня, 13:10 Комментарии2
Мата: «Мы поддерживаем Сульшера — это признак того, что дела идут неплохо»
Сегодня, 13:06 Комментарии0
Хави выступил за переход Неймара в «Барселону»
Сегодня, 12:49 Комментарии8
Каррагер поделился впечатлениями от универсализма Хендерсона
Сегодня, 11:40 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 14:03
Доиграют летом, передвинув начало следующего на месяцок и всё норм будет
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:02
посмотрим)
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:49
Все многочисленные легионеры очканут возвращаться в Италию, так что сезон вряд ли возобновится.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:18
Пока все очень туманно.
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 12:43, ред.
Мир остановился и никто ничего не знает..
beefs
beefs
сегодня в 12:28
Все зависит к от них...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100