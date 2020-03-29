Президент FIGC: «Возобновить сезон? У нас есть время до июля»

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал возможное возобновление чемпионатов Италии.

Когда мы вернемся к игре? Все зависит от вируса. Наш план ясен: нужно уважать спортивный принцип. Мы хотим доиграть чемпионаты, определить победителей. Мы понимаем, что возобновить чемпионат в мае будет сложно. Но у нас есть время до июля. Мы попытаемся адаптироваться к реальной ситуации.