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Румменигге предложил начать новый сезон зимой

сегодня, 13:18

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге предложил начать следующий сезон в декабре.

Нам обязательно нужно доиграть этот сезон. Это касается вопроса выживания наших клубов и предотвращения экономической катастрофы. Поэтому, я думаю, было бы разумно продлить текущий сезон в крайнем случае до сентября, а следующую кампанию начать в начале зимы. Это достаточно реальный вариант.

Ранее Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенцы не будут снижать зарплаты при продлении контрактов футболистов.

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max74
max74
сегодня в 13:29, ред.
Можете убрать куда-нибудь эти мои комменты, чтобы не вводить в соблазн тех, кто ещё такой схемы не знает. Это просто к сведению про безобидный мультиаккаунтинг
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