Румменигге предложил начать новый сезон зимой

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге предложил начать следующий сезон в декабре.

Нам обязательно нужно доиграть этот сезон. Это касается вопроса выживания наших клубов и предотвращения экономической катастрофы. Поэтому, я думаю, было бы разумно продлить текущий сезон в крайнем случае до сентября, а следующую кампанию начать в начале зимы. Это достаточно реальный вариант.