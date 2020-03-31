Непомнящий: «Нужно доиграть чемпионат России»

Бывший рулевой «Томи» рассуждает о приостановке РПЛ из-за коронавируса.

Это, как всегда, конфликт интересов. Команды, которые на что-то претендуют, — им совсем неинтересно обнулять сезон. А другим, которые потеряли все, кроме чести, уже не так важно. Я бы подождал до последнего, чтобы все-таки доиграть чемпионат. Играя ежедневно или через день, но доиграть. Спортивный принцип в спорте и футболе ключевой.