Непомнящий: «Нужно доиграть чемпионат России»

Бывший рулевой «Томи» Валерий Непомнящий рассуждает о приостановке РПЛ из-за коронавируса.
Это, как всегда, конфликт интересов. Команды, которые на что-то претендуют, — им совсем неинтересно обнулять сезон. А другим, которые потеряли все, кроме чести, уже не так важно. Я бы подождал до последнего, чтобы все-таки доиграть чемпионат. Играя ежедневно или через день, но доиграть. Спортивный принцип в спорте и футболе ключевой.
Второй важный момент — коммерческая и финансовая составляющая. Все понимают, что попадание в ЛЧ — это одни деньги, в Лигу Европы — другие. Если команда вылетает, то она много теряет. Футбол в том числе и бизнес, это нельзя забывать. Если будет принято решение признать чемпионат в нынешнем его состоянии, то возникнет много вопросов. Поэтому я бы не спешил, подождал бы до конца апреля. В мае или июне реально закончить сезон.
Спортивный принцип в спорте и футболе ключевой.
Особенно если карманные судьи с Дюковско-Егоровской мафией не проказничает в первой части сезона.
Спортивный принцип в спорте и футболе ключевой.
Особенно если карманные судьи с Дюковско-Егоровской мафией не проказничает в первой части сезона.