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Непомнящий: «Нужно доиграть чемпионат России»

сегодня, 20:52

Бывший рулевой «Томи» Валерий Непомнящий рассуждает о приостановке РПЛ из-за коронавируса.

Это, как всегда, конфликт интересов. Команды, которые на что-то претендуют, — им совсем неинтересно обнулять сезон. А другим, которые потеряли все, кроме чести, уже не так важно. Я бы подождал до последнего, чтобы все-таки доиграть чемпионат. Играя ежедневно или через день, но доиграть. Спортивный принцип в спорте и футболе ключевой.

Второй важный момент — коммерческая и финансовая составляющая. Все понимают, что попадание в ЛЧ — это одни деньги, в Лигу Европы — другие. Если команда вылетает, то она много теряет. Футбол в том числе и бизнес, это нельзя забывать. Если будет принято решение признать чемпионат в нынешнем его состоянии, то возникнет много вопросов. Поэтому я бы не спешил, подождал бы до конца апреля. В мае или июне реально закончить сезон.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 21:54
Когда у нас обычно заканчивался второй круг, ранним летом ? Затем шел перерыв в два месяца, и начинался новый чемпионат. В сложившихся обстоятельствах этот перерыв и надо использовать для доигровки оставшихся матчей. Почему-то уверен, что к тому времени пандемия сойдет на нет. Поэтому предлагаю РФС не спешить с принятием решения, а подождать пару месяцев и только тогда это сделать. Если только европейский футбольный союз не примет какое-либо другое решение, которое обяжет, предположим, прекратить чемпионаты на данной стадии и объявить их чемпионами команды, которые занимают первое место. Но как тогда быть с претендентами на вылет из высших дивизионов ? Никто ведь не согласится на это добровольно, да и спортивный принцип необходимо уважать.Останется еще много вопросов.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:11
Золотые слова.

Спортивный принцип в спорте и футболе ключевой.

Особенно если карманные судьи с Дюковско-Егоровской мафией не проказничает в первой части сезона.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:06
все это понимают и согласны)
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