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Селюк: «„Спартак“ должен играть в Европе»

сегодня, 20:35

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал борьбу за еврокубковые места в РПЛ.

В силу того, что я сотрудничаю со многими командами, я ни за кого не болею, но в принципе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» по уровню футбола наиболее подходят, чтобы представлять Россию в Лиге чемпионов. Кого бы подтянул еще — это «Спартак». Пусть он не находится сейчас высоко, но это тот клуб, который безусловно должен играть в Европе, тем более после зимнего перерыва они точно по игре в шестерке лучших в России.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил ziborock
сегодня в 21:59
А что там помнить? 0-3 от Бенфики, 0-2 от Лейпцига, и это в прошлом году! Вроде как все это помнят!))) Три года в ЛЧ не могли попасть, и тут на тебе!)))
Страшно представить что сделал бы РБ Лейпциг со Спартаком...
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:58
Так Зенит и так в еврокубках.... Зенит даже если будет стараться туда не попасть...всё равно попадёт...))) Ты помнишь когда Зенит не был в еврокубках??......и я нет.... Да и речь как я понимаю о клубах которые должны играть в еврокубках...но по регламенту РПЛ не попадают туда...
Я помню. Помню даже как был зол, когда чемпион СССР вылетел от финского клуба в КЕЧ со смешным названием.Помню, что с 1989 по 1999 про такую команду в ЕК ни кто и не слышал.
311
311
сегодня в 21:27
В Европе ещё не придумали такой турнир, где Спартак пришелся бы ко двору!)
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
сегодня в 21:16, ред.
Так Зенит и так в еврокубках.... Зенит даже если будет стараться туда не попасть...всё равно попадёт...))) Ты помнишь когда Зенит не был в еврокубках??......и я нет.... Да и речь как я понимаю о клубах которые должны играть в еврокубках...но по регламенту РПЛ не попадают туда...
А что там помнить? 0-3 от Бенфики, 0-2 от Лейпцига, и это в прошлом году! Вроде как все это помнят!))) Три года в ЛЧ не могли попасть, и тут на тебе!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил За адекватность
сегодня в 21:13
Ну зачем Вы так? Напомнить, кто не против "Зенита" в ЕК? Как-то все у нас "блеснуть" могут.
Так Зенит и так в еврокубках....
Зенит даже если будет стараться туда не попасть...всё равно попадёт...)))
Ты помнишь когда Зенит не был в еврокубках??......и я нет....
Да и речь как я понимаю о клубах которые должны играть в еврокубках...но по регламенту РПЛ не попадают туда...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:12
С 8-10 места играть в Европе не реально.))))
mortid
mortid
сегодня в 21:09
Он и так играет у меня в Европе, в FIFA 20 :D
самсон круглый
самсон круглый
сегодня в 21:08
Он никому ничего не должен.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:07
так к него свой кубок)))) матч.прим)))))))))))))
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:59
"АЕК"...."ПАОК"..."Брага"...не против...и полностью согласны с Селюком...
А с кем согласны Насьонал, АПОЭЛ,Твенте, Базель, Аустрия и.т.д.???
За адекватность
За адекватность ответил Jeck Denielse
сегодня в 20:57
"АЕК"...."ПАОК"..."Брага"...не против...и полностью согласны с Селюком...
Ну зачем Вы так? Напомнить, кто не против "Зенита" в ЕК? Как-то все у нас "блеснуть" могут.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 20:52
Да никто и не мешает. Выигрывайте КР, прямая путевка в ГЭ ЛЕ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:50
"АЕК"...."ПАОК"..."Брага"...не против...и полностью согласны с Селюком...
cska1948
cska1948
сегодня в 20:43
Не открою Америки, но скажу, что в еврокубках должны играть не за былые заслуги, а по спортивному принципу.
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 20:42
если придумают какой-то европейский турнир среди аутсайдеров, наберут туда разных лузеров например из 3 лиги Англии, Германии, Испании и наших ФНЛшиков вроде Спартака... да, тогда спартак будет играть в Европе.
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