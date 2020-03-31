Селюк: «„Спартак“ должен играть в Европе»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал борьбу за еврокубковые места в РПЛ .

В силу того, что я сотрудничаю со многими командами, я ни за кого не болею, но в принципе «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» по уровню футбола наиболее подходят, чтобы представлять Россию в Лиге чемпионов. Кого бы подтянул еще — это «Спартак». Пусть он не находится сейчас высоко, но это тот клуб, который безусловно должен играть в Европе, тем более после зимнего перерыва они точно по игре в шестерке лучших в России.