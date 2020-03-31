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Кадыров: «Мы выработали стратегию уничтожения коронавируса»

сегодня, 19:07

Почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров поделился мнением о пандемии коронавируса.

Медицина способна создать вакцины и лекарства против эпидемий. Практически побеждены чума, холера, оспа и многие другие болезни. Коронавирус появился совсем недавно. Очень коварен! За короткое время захватил весь мир, нанёс колоссальный ущерб экономике всех государств, полностью разрушил транспортное сообщение между странами и регионами. По данным ВОЗ, болезнь зафиксирована в 203 странах, заболели более 803 тысяч человек, погибли 39 тысяч человек, выздоровели 172 396 человек.

Сильные мира сего убедились в своей слабости перед мельчайшей бактерией. Учитывая, что никакого опыта борьбы с коронавирусом не имелось, на начальном этапе много говорилось, что он почти не представляет угрозы для молодых и детей. В молодёжной среде сложилось мнение, что болезнь поразит только лиц старшего возраста, поэтому и особой надобности соблюдать меры безопасности нет. Однако статистика говорит совсем о другом. Приведу данные только за последние сутки по Москве. Заболело 387 человек. Из них 35% в возрасте от 18 до 40 лет, 5% дети, 40% от 40 до 65 лет и 20% старше 65 лет. Таким образом, видно, что 80% заболевших за сутки было младше 65 лет, а 40% из их числа младше 40 лет. Болезнь не щадит никого. Поэтому принятые нами строгие меры безопасности должны соблюдать все жители, независимо от возраста.

Молодёжь — богатство нашего народа! Мы обязаны её уберечь от беды. Мы поставили цель разорвать цепочку передачи вируса. Для её достижения все до единого должны прислушаться к рекомендациям врачей и нашим призывам. Чтобы бороться с врагом, нужно знать, что он собой представляет. Мы уже убедились, что враг очень опасен, выработали стратегию его уничтожения. Остаётся провести операцию и убить этого врага. Давайте сделаем это вместе!

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:25
Кто сомневался
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 20:22
я уж думал, что он в очередной раз чушь сморозит. но прочитав это аж удивился. сразу видно, что с бумажки заучивал :)
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Strannik_S
сегодня в 20:13
Только вот Кадыров, путает заболело с обнаружен. Он может быть обнаружен у кого угодно независимо от возраста и вероисповедания, однако серьезные последствия ждут людей старшего возраста, а также лиц с хроническими заболеваниями легких. У молодых, у которых "заболело" может все протекать без симптомов, они даже не почувствуют этого. Зато паники таким постом он может посеять... что еще сказать гос. деятель.
А что, его заслуга что Кавказ относительно спокоен. Непричемыш видимо хотел его сместить, да очканул.
311
311
сегодня в 20:09
Вай красаучиг жи есть!)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:06
Насладился футболом Россия-Уругвай.
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 20:03
Первый вирус я вылечил в 16 лет...
Брулин
Брулин
сегодня в 20:03
Через 2 дня во всех пабликах и рассылках: Коронавирус лично извинился перед КРА, мол попутал, не прав, больше не повторится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:00
Он сам такое не смог сочинить, сказать тем более...
Andriy_Kremen4uk
Andriy_Kremen4uk ответил particular
сегодня в 19:47
Академик, аналитик, стратег... ТолкОвую ему речугу в инстаграм залили...
Бредятина у психа,а не у particular
Andriy_Kremen4uk
Andriy_Kremen4uk ответил particular
сегодня в 19:46
Академик, аналитик, стратег... ТолкОвую ему речугу в инстаграм залили...
Бредятина!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:41
Мы поймаем этот коронавирус и зарэжэм его, как барана!
particular
particular
сегодня в 19:41
Академик, аналитик, стратег... ТолкОвую ему речугу в инстаграм залили...
LOpp
LOpp
сегодня в 19:33, ред.
Короновирус ещё извинятся будет перед Кадыровом
Strannik_S
Strannik_S
сегодня в 19:31, ред.
Только вот Кадыров, путает заболело с обнаружен. Он может быть обнаружен у кого угодно независимо от возраста и вероисповедания, однако серьезные последствия ждут людей старшего возраста, а также лиц с хроническими заболеваниями легких.

У молодых, у которых "заболело" может все протекать без симптомов, они даже не почувствуют этого.

Зато паники таким постом он может посеять... что еще сказать гос. деятель.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:25
Не паримся,Кадырыч лично пристрелит коронавирус!!
karnager
karnager
сегодня в 19:14
Убрав первые три слова из статьи, что здесь делает эта новость? Заказ?
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