ГлавнаяНовости

Селюк: «Можно расширить РПЛ до 18 команд»

сегодня, 20:11

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сезон в РПЛ будет возобновлен в июне.

Через два месяца, судя по опыту Китая, где уже возобновляют футбол, все должно наладиться. Поэтому, думаю, до конца мая будет карантин, а в июне большинство чемпионатов можно будет доиграть. Если все же будет негативный сценарии событий, что и в июне все будет закрыто, то, возможно, УЕФА даст июль на окончание сезона. Считаю, в России можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд. Все равно РФС вынашивает эту идею. Две команды присоединятся, никто не вылетает.

Все новости
Непомнящий: «Нужно доиграть чемпионат России»
Сегодня, 20:52 Комментарии3
Селюк: «„Спартак“ должен играть в Европе»
Сегодня, 20:35 Комментарии14
Червиченко: «Нашим игрокам тоже нужно пойти на сокращение зарплат»
Сегодня, 19:38 Комментарии4
Б. Игнатьев — о снижении зарплат игроков «Барсы»: «А что делать „Уфе“?»
Сегодня, 19:34 Комментарии10
Кадыров: «Мы выработали стратегию уничтожения коронавируса»
Сегодня, 19:07 Комментарии31
Геркус объяснил, почему не нужно нервничать из-за коронавируса
Сегодня, 18:15 Комментарии9
Обсудить
Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 21:15
"Считаю, в России можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд." А еще можно воспользоваться ситуацией, и сделать так, чтобы минимум три футболиста, агентами которых является господин Селюк выходили в основе каждого из 18 клубов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100