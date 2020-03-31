Селюк: «Можно расширить РПЛ до 18 команд»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сезон в РПЛ будет возобновлен в июне.

Через два месяца, судя по опыту Китая, где уже возобновляют футбол, все должно наладиться. Поэтому, думаю, до конца мая будет карантин, а в июне большинство чемпионатов можно будет доиграть. Если все же будет негативный сценарии событий, что и в июне все будет закрыто, то, возможно, УЕФА даст июль на окончание сезона. Считаю, в России можно воспользоваться ситуацией и со следующего сезона сделать 18 команд. Все равно РФС вынашивает эту идею. Две команды присоединятся, никто не вылетает.